В народном календаре 5 ноября — это Яков день. Вот-вот уже должен выпасть снег.
Что нельзя делать
- Если пить натощак воду − жизнь будет серой и тоскливой, без каких-либо удовольствий и радостей. Лучше съесть ложку меда и запить ее 3 глотками воды. По поверью, так можно стать счастливым на весь год.
- Нельзя одалживать деньги людям, они могут к вам не вернуться.
- Нельзя ссориться, ругаться и выяснять отношения. Особенно с родственниками и близкими людьми. Иначе все плохое, что вы скажете или пожелаете другому, вернется к вам в еще большем объеме.
- Запрещено выполнять за кого-то работу. Это принесет вам несчастья и бедность.
- Нельзя отказывать в помощи просящим милостыню.
Что можно делать
- К этому дню старались завершить заготовку дров на зиму. Если успеть все вовремя, то в доме всегда будет тепло.
- Недоеденную еду и крошки необходимо раскидать по земле, чтобы остатками еды покормить птиц. Так вы сможете задобрить землю, она даст богатый урожай в следующем году.
- День нужно провести спокойно и вместе с семьей.
- Мужчинам нужно заняться строительством, пойти на охоту или рыбалку. Женщины занимались рукоделием и подготовкой теплой одежды на зиму.
- Нужно съесть в этот день как можно больше меда, чтобы в следующем году был большой урожай.
Приметы о погоде
- Снег не растаял — зима будет теплой, а лето урожайным.
- Мелкий и твердый снег — к суровой зиме.
- Первые морозы — скоро потеплеет.
- Выпал град – в конце ноября придет зима.
- Яркий закат — к плохой погоде.
- Дождь – к богатому урожаю.
- Снегири прилетели — к большому количеству снега.
Подготовила Екатерина Зайкова