В народном календаре 5 ноября — это Яков день. Вот-вот уже должен выпасть снег.


Что нельзя делать
  • Если пить натощак воду − жизнь будет серой и тоскливой, без каких-либо удовольствий и радостей. Лучше съесть ложку меда и запить ее 3 глотками воды. По поверью, так можно стать счастливым на весь год.
  • Нельзя одалживать деньги людям, они могут к вам не вернуться.
  • Нельзя ссориться, ругаться и выяснять отношения. Особенно с родственниками и близкими людьми. Иначе все плохое, что вы скажете или пожелаете другому, вернется к вам в еще большем объеме.
  • Запрещено выполнять за кого-то работу. Это принесет вам несчастья и бедность.
  • Нельзя отказывать в помощи просящим милостыню.
Что можно делать
  • К этому дню старались завершить заготовку дров на зиму. Если успеть все вовремя, то в доме всегда будет тепло.
  • Недоеденную еду и крошки необходимо раскидать по земле, чтобы остатками еды покормить птиц. Так вы сможете задобрить землю, она даст богатый урожай в следующем году.
  • День нужно провести спокойно и вместе с семьей.
  • Мужчинам нужно заняться строительством, пойти на охоту или рыбалку. Женщины занимались рукоделием и подготовкой теплой одежды на зиму.
  • Нужно съесть в этот день как можно больше меда, чтобы в следующем году был большой урожай.
Приметы о погоде
  • Снег не растаял — зима будет теплой, а лето урожайным.
  • Мелкий и твердый снег — к суровой зиме.
  • Первые морозы — скоро потеплеет.
  • Выпал град – в конце ноября придет зима.
  • Яркий закат — к плохой погоде.
  • Дождь – к богатому урожаю.
  • Снегири прилетели — к большому количеству снега.

Подготовила Екатерина Зайкова