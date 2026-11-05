«Конструктивный диалог, сплоченность государства и общества выступают сегодня ключевым движущим фактором динамичного развития страны. В центре внимания этой масштабной работы неизменно находится человек и достижение одной из главных целей текущей пятилетки — обеспечение комфортных, благоприятных условий для труда и жизни наших граждан во всех регионах Беларуси.

Форум «От идеи — к результату» зарекомендовал себя в качестве авторитетной и востребованной площадки, обеспечивающей прямую связь между населением и органами местного управления и самоуправления».

Гомельщина официально