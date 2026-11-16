Проверка боеготовности по поручению Президента продолжается в маневренных группах территориальных органов пограничной службы. Об этом журналистам сообщил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Вольфович указал на то, что в соответствии с замыслом, утвержденным главой государства на 2026 год, начата внезапная проверка одного из важнейших элементов системы обеспечения национальной безопасности — подразделений Государственного пограничного комитета. «Упор сделан на проверку, вероятно, самых мобильных подразделений ведомства. Одновременно во всех группах и отрядах органов пограничной службы приведены в полную боевую готовность маневренные группы», — рассказал государственный секретарь Совета безопасности.

