В чем успех и эффективность регионального развития

Говорим о региональном развитии и о том, насколько важна инициатива на местах. Передовой опыт и современные подходы можно было оценить на семинаре в Шкловском районе, куда съехались в том числе руководители 118 районов страны и директора крупных предприятий. А перед его проведением результаты модернизации ключевых объектов в ходе рабочей поездки в Могилевскую область лично оценил ­­Президент. Один из его ключевых посылов — ждать поручений не стоит. Таким образом Александр ­­Лукашенко отреагировал на слова председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко о том, что работы по модернизации одного из объектов начались только после непосредственного поручения Главы государства. Какой урок должны вынести управленцы и почему местным властям следует действовать более самостоятельно и решительно — в нашем материале.

­СКАЗАНО

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— Вся наша беда и наши проблемы — без поручений мы ничего не делаем… Будет результат, если ты везде будешь идти впереди. Они должны видеть, что ты работаешь. И так везде. Задачу начертил, нарисовал. Назавтра пусть доложат. Железно должна быть дисциплина. Это не моя выдумка.

Во время ознакомления с модернизацией на сельхозпредприятии «Городец» в Шкловском районе, 5 ноября 2026 года

Обращается к каждому

Большую командировку в Могилевскую область, во время которой Глава государства лично ознакомился с модернизацией ряда ключевых сельскохозяйственных и производственных объектов, а по итогам семинара провел рабочее совещание, эксперты характеризуют не только в контексте того, что сказал Александр ­­Лукашенко. Сам формат работы они определяют как управленческий мастер-класс.

— Стиль ­­Президента таков, что выезды и совещания уже во многом носят характер учебных семинаров, — отмечает депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гигин. — Сделано это в том числе для воспитания нового поколения. Такова управленческая школа нашего ­­Президента. Действовать нынешним руководителям сейчас действительно нужно быстро и без оглядки. Но и властям следует смотреть, насколько для такой смелости и самостоятельности директорскому и управленческому корпусу созданы условия. Ответственность очень велика…

Вопросов в этом плане много. ­­Президент всегда говорит о них прямо и откровенно. Он не дает возможности скрыть проблему, уйти от нее.

Глава государства показывает пример, но он не может быть одновременно во всех семи регионах Беларуси, во всех 118 районах. И важно, насколько этот пример воспринимают и реализуют другие. Как генеральный директор крупного государственного учреждения хочу сказать: каждая поездка Александра ­­Лукашенко для меня не просто новость. Я смотрю, что можно было бы внедрить у нас. Если ­­Президент указывает на недостатки, смотрю, как обстоят дела с этим в Национальной библиотеке. Важно, чтобы наши люди, не только руководители, не смотрели на поездки Александра ­­Лукашенко просто как на новости из рабочего графика Главы государства. Это наша жизнь, и ­­Президент фактически обращается к каждому из нас.

Краеугольный камень деятельности на местах

Управленческую инициативу медиа­эксперт Дмитрий ­Швайба называет краеугольным камнем хозяйственной и административной деятельности на местах и рассматривает ее с экономической точки зрения:

— ­­Президент, очень четко чувствуя пульс происходящего в стране, обозначает инициативу одним из основных аспектов и указывает на пробуксовку в реализации управленческих решений, за которой стоят потерянное время, люди и упущенные возможности.

Он дает понять всей вертикали власти, что нужно быть более смелыми в части управленческих решений и их своевременности. Очень часто простой человек в своем поселочке, небольшом населенном пункте сталкивается с ситуацией, когда руководители, пробуксовывая, теряя время и не принимая на себя всей полноты ответственности, ведут к несправедливой ситуации или деградации процесса. Этого допустить нельзя, поскольку обстановка меняется стремительно. Быстрые, своевременные и, главное, грамотные, обдуманные решения должны выкристаллизовывать первичный социально-экономический эффект, формировать его и масштабировать на всю страну.

Глава государства понимает это очень хорошо, поэтому особенно требователен к тем, кто эти проблемы должен решать. Нам нужны руководители, и мы понимаем, что приходит новая плеяда управленцев. ­­Президент смотрит на них по-отечески, это ощущается. Но это должны быть смелые люди, а не конъюнктурщики. И у нас должна быть система, которая отсеивает тех, кто не готов проявлять инициативу. Еще классическая экономическая теория называла землю, труд, капитал и предпринимательскую инициативу основой производства. Даже располагая средствами производства, без инициативы эффекта не добиться. Это призыв к экономистам, и эту тему нужно развивать.

На выходе — эффективность

За каждой инициативой, впрочем, на выходе должна стоять эффективность. Как действовать грамотно? Какие решения могут принести конкретный результат? Как повысить привлекательность того или иного района или улучшить его экономические показатели, причем сделать это с наименьшими затратами? В Шкловском районе провели большой эксперимент, который касался в первую очередь сельского хозяйства. Управленцев со всей страны пригласили ознакомиться неспроста. Цель – каждый председатель райисполкома должен спроецировать подобный опыт на свой регион, вместе со специалистами решить, что для них наиболее оптимально. Причем полностью и повсеместно копировать увиденное необязательно, важно почерпнуть практику принятия решений.

— На примере Шкловского района руководителям показывают, что должно стать основой, якорем, вокруг которого будет разворачиваться производство, появятся новая инфраструктура и рабочие места, — комментирует политолог Алексей Беляев. — Все это в действии, в динамике и под контролем.

Глава государства говорил очень серьезно: «Вертолетных денег не будет. Каждый район, каждый руководитель должен искать собственные резервы». Все, что мы зарабатываем, страна тратит рационально. Помогают не всем огулом, а тем, кто демонстрирует, что поддержка действительно нужна. А те, кто может сам, у кого есть та самая удочка, о которой говорил ­­Президент, должны работать.

При этом страна должна думать не только про сегодняшний день, но и про завтрашний — переходить на новый технологический уровень. Если мы не хотим отставать от других стран, мы должны внедрять способы производства, которых нет у конкурентов. Для этого надо подтягивать научные исследования и заимствовать самые современные технологии.

Прямая речь

Валентин Ундруль, председатель Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета:



– В первую очередь хочу отметить формат проведения мероприятия: не просто совещание, а семинар, на который были приглашены руководители всех 118 районов Беларуси, чтобы перенимать опыт и делиться собственными практическими наработками. «Главное состоит в том, чтобы вы, увидев, сделали это у себя», – с таким посылом Глава государства обратился к участникам мероприятия.

Президент акцентировал внимание на стремлении не только создавать новое, но и восстанавливать и развивать те объекты, которые остались со времен Советского Союза. К примеру, в свое время мы сохранили районный агросервис, а сегодня ОАО «Буда-Кошелево-агросервис» ремонтирует сельхозтехнику не только нашего, но и ближайших районов, и является дилером крупнейших предприятий страны.

В части развития льноводческой отрасли, которую по требованию Главы государства необходимо выводить на более совершенный и технологичный уровень, в ОАО «Гомельлен» ведется монтаж новой линии по котонизации короткого волокна, что позволит предприятию проводить более углубленную переработку льнотресты, получать качественное сырье, предназначенное на экспорт.

Безусловно, ключевыми направлениями регионального развития остаются сельское хозяйство и лесопереработка. Дальнейший рост объемов продукции растениеводства, мяса и молока – в этом вижу одну из первостепенных задач для сельхозпредприятий района, для опытного лесхоза – наращивание объемов древесины и лесовосстановление.

Важным фактором для жизнеобеспечения населения по-прежнему остается развитие торговой, транспортной, социальной инфраструктуры. За последние годы в районе этому направлению уделялось пристальное внимание, но еще больше предстоит сделать. Это и возведение новых социальных объектов, ремонт и строительство дорог. Тем самым мы сможем сохранить кадры на местах не только в райцентре, но и в сельской местности. К слову, этому будет способствовать строительство арендного жилья для работников востребованных специальностей в Широком, Узе, Уваровичах, Буда-Кошелеве.

За всеми производственными процессами, показателями, достижениями стоит обеспечение безусловной дисциплины на местах, в каждом трудовом коллективе. От того, насколько каждый из нас, от руководителя до рабочего, будет требователен к себе, будет трудиться не только на сегодняшний результат и не ждать указаний, а сам проявит инициативу, будет зависеть обеспечение дальнейшего развития.