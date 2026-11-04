В Гомеле планируется строительство многоквартирного жилого дома. Жителям частного сектора, чьи дома идут под снос, пояснили, что принято решение о предстоящем изъятии земельных участков для государственных нужд.
– Путь непростой, но процесс запущен. Мы действуем в рамках утвержденного генерального плана, – резюмировал губернатор.
Жители поселка Красное Знамя Буда-Кошелевского района озвучили, что в прошлом году в их доме сделали капремонт, но на сегодняшний день не все обещания выполнены. Глава региона поручил организовать комиссию и выехать на место.
О некачественном проведении ремонта дороги рассказала Дарья Алексеевна из горпоселка Уваровичи. Иван Крупко заверил, что ремонт дороги будет выполнен в соответствии с техтребованиями.
В поселке Великий Мох Буда-Кошелевского района подтапливает земельный участок Елены Ивановны. Председатель облисполкома отметил, что канал очищен, продлена существующая ливневая канава, специалисты посмотрят, что можно сделать. Вопрос остается на контроле.
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