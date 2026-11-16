В магазине низких цен в Лоевском районе выявлены товары непонятного происхождения и качества.

Комитетом госконтроля Гомельской области пресечена реализация более 1 тыс. единиц импортной одежды и обуви, в т.ч. детской, на которую отсутствовала обязательная маркировка с информацией о наименовании, дате изготовления, составе сырья продукции и др. На часть из нее не было документов, подтверждающих ее качество и безопасность.

Кроме того, средствами идентификации не были обозначены отдельные виды товаров, при этом даже имевшиеся они не считывались кассовым сканером. Как следствие, не обеспечивалась обязательная передача данных о продаже продукции в государственные системы контроля кассового оборудования и цифровой маркировки и прослеживаемости товаров.

Еще одно нарушение – отсутствие в продаже обязательных к наличию отечественных товаров (обуви, одежды, постельного белья, сумок и др.).

Работа магазина приостановлена до устранения нарушений. В отношении нарушителей начат административный процесс.