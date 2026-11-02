Работники Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели профилактическое мероприятие в храме святителя Николая Чудотворца в городе Буда-Кошелево.

Участниками встречи стали воспитанники воскресной школы, для которых спасатели организовали увлекательное и познавательное занятие по основам безопасности жизнедеятельности. Детям рассказали как действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций. Особое внимание уделили правилам поведения при пожаре. Ребята узнали, как быстро и безопасно покинуть помещение, повторили номера экстренных служб. А закрепили знания на практическом занятии.

Кроме того, работники РОЧС напомнили детям об опасности игр с огнем, ведь спички и зажигалки — это не игрушки.

— Игры с огнем зачастую приводят к пожару, который может обернуться трагедией, — отметил инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Александр Хацулев, − обучение детей правилам безопасности — важный шаг к формированию ответственного поколения. Данные мероприятия помогут ребятам не только сохранить свою жизнь, но и стать примером для других в вопросах безопасности.

По информации Буда-Кошелевского РОЧС