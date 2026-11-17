С 16 ноября 2026 года в Беларуси вступает в силу ряд изменений в сфере государственного технического осмотра. Одно из ключевых новшеств напрямую коснется диагностических станций: процедура выдачи разрешений на их деятельность будет полностью обновлена, сообщает ТРК Гродно.

Также определен орган, который выдает эти разрешения. С 16 ноября это Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. Именно туда необходимо обращаться за получением разрешения, внесением в него изменений либо его аннулированием.