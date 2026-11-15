В рамках акции сотрудник РОВД проведут встречи с работниками предприятий и организаций, учащимися и студентами. Расскажут о распространенных способах интернет-мошенничества и правилах безопасного поведения в цифровой среде. На конкретных примерах расскажут, как распознать обман, противостоять психологическому давлению и действовать, если деньги или персональные данные уже переданы посторонним.

Ряд правил, чтобы покупка не обернулась потерей денег:

НЕ переходите по ссылкам из сомнительных сообщений, открывайте сайт магазина самостоятельно или пользуйтесь официальным приложением. Проверяйте адрес сайта: знакомый логотип и похожее название не подтверждают его подлинность.

НЕ вводите реквизиты банковской карты на страницах, полученных от неизвестных собеседников.

НЕ сообщайте по телефону пароли и коды из СМС.

НЕ принимайте решение об оплате под давлением или требованием немедленно перевести деньги.

Помните, что низкая цена – повод проверить предложение, а не отказываться от осторожности.

Дополнительной мерой предосторожности служит ресурс «Проверь.бел», позволяющий проверить аккаунт перед покупкой или переводом денег и сообщить о подозрительном ресурсе.

По информации Буда-Кошелевского РОВД подготовила Екатерина Зайкова