В соответствии с ч. 1 ст. 18.14 КоАП Республики Беларусь граждане, управляющие транспортным средством, не имея права управления этим средством, а равно передавшие управление транспортным средством лицу, не имеющему права управления будут привлечены к административной ответственности в виде наложения штрафа от 5 до 20 базовых величин. В случае повторного управления транспортным средством без водительского удостоверения штраф составит от 20 до 50 базовых величин, или административный арест до 15 суток, после чего повторно в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, то в отношении такого лица возбуждается уголовное дело но ст.317 УК Республики Беларусь.

Также важно, чтобы те, кто становится свидетелями противоправных поступков, не оставались равнодушными к происходящему и старались всячески помешать нарушителю. Если вы видите, что за руль садится водитель не имеющий прав на право управление, — незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102 в ближайшее подразделение ГАИ. Возможно, ваш звонок поможет сохранить чью-то жизнь.

По информации ОГАИ Буда-Кошелевского РОВД