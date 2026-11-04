Овальный зал примет пленарное заседание Республиканского форума трудящейся молодежи. В составе делегации от Гомельской области в мероприятии примет участие мастер по эксплуатации системы газоснабжения и газопотребления Буда-Кошелевского РГС филиала ПУ «Рогачевгаз» РПУП «Гомельоблгаз» Илья Немцев.

До того как занять места в главном зале Палаты представителей, участники вместе с депутатами увидят, чем дышат передовые столичные предприятия, и поговорят о молодежной политике. Задаст тон этой большой дискуссии председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко.

В рамках промышленного марафона молодежь Гомельщины побывала на МАЗе. Для участников форума провели экскурсию по предприятию: ребята посетили автосборочный завод и своими глазами увидели новые цеха, где собирается современный пассажирский транспорт. Затем – открытый микрофон. Гомельчанам рассказали, как на МАЗе работает система наставничества, какие социальные гарантии и бонусы получают молодые специалисты и как предприятие помогает амбициозным ребятам быстро расти в профессии.

Подготовила Татьяна Титоренко

Фото из архива участников