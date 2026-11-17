В центре внимания — строящийся многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс «Шахтер-Полесье».

Как проинформировал генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Андрей Рыбаков, возведение комплекса идет в соответствии с графиком. Сооружение рассчитано на людей любого уровня подготовки. В комплексе предусмотрены залы для игровых видов спорта, борьбы и бокса, тренажерный, гимнастический. Есть взрослый и детский бассейны.

В ходе ознакомления с комплексом было отмечено соответствие объекта современным стандартам, внимание к деталям.

«Для жителей Петриковщины это огромные возможности для занятия спортом, улучшения качества их социальной жизни. «Шахтер-Полесье» станет важным шагом в развитии спортивной инфраструктуры региона, популяризации здорового образа жизни, точкой притяжения для как для профессионалов, так и для любителей спорта всех возрастов», — подчеркнул Иван Крупко.

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