Александр Ковалев, первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома:

­– Совещание, посвященное региональному развитию на примере Шкловского района, стало четким ориентиром. Ключевым посылом Президента является акцент на сельское хозяйство как на основу процветания страны. Достижение экспорта продовольствия свыше 10 миллиардов долларов в год и признание качества нашей продукции во всем мире – это не просто цифры, это результат кропотливого труда и грамотного управления, который необходимо приумножать. Президент четко обозначил векторы развития, имеющие прямое отношение к сельскому хозяйству. Мы достигли мирового уровня в сельхозмашиностроении, но останавливаться на достигнутом нельзя, ведь повышение качества техники – фундамент для производства высококачественной продукции. Льняные ткани – это действительно «золото», и Президент справедливо подчеркнул необходимость вывода этой отрасли на новый технологичный уровень. В настоящее время в нашем районе ведется установка нового оборудования на льнозаводе, работаем ад улучшением всего производственного цикла.

Особое внимание было уделено мелиорации. Призыв Президента быть хозяевами на своей земле, распахивать заброшенные участки и включать их в севооборот – то, что мы должны воплощать в жизнь ежедневно. Повышение качества и своевременность обработки полей, поднятие зяби – основа будущего урожая. Поэтому сейчас в районе этому уделяется должное внимание. В мясном скотоводстве главное обеспечить должный уход и кормление, т.е. неукоснительное соблюдение технологии и дисциплины. Президент совершенно справедливо связал технологическую дисциплину с трудовой, а трудовую – с качеством управления. Нельзя добиться хороших надоев, высоких урожаев, порядка на земле, если на местах нет требовательности к срокам, технологии, людям и ответственности руководителей.

Глава государства также подчеркнул важность укрупнения и объединения хозяйств, но при этом акцентировал внимание на необходимости вдумчивого подхода. Не менее важен и кадровый вопрос: грамотные специалисты должны быть закреплены за дорогостоящей техникой, а молодежь должна видеть перспективы для развития на селе.

Шкловский район, продемонстрировав средний, но достойный уровень развития, стал примером того, что достижимы реальные, эффективные результаты. Наша задача, как руководителей на местах, – не просто следовать указаниям, а быть настоящими хозяевами на своей земле, внедрять передовые технологии, заботиться о каждом гектаре и каждом работнике. Именно в этом вижу залог процветания сельского хозяйства района и всей страны.