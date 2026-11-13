Хотите стать настоящей звездой, блистать на самых лучших площадках и сценах республики и за её пределами? Тогда этот шанс для вас! Министерство культуры Республики Беларусь совместно с центром культуры «Витебск» начинает приём заявок на участие в отборочных турах к XXXVI Международному конкурсу исполнителей эстрадной песни «ВИТЕБСК-2027» и ХXV Международному детскому музыкальному конкурсу «ВИТЕБСК-2027».

🔥 Региональный отборочный тур — первая ступенька на пьедестал успеха🔥

9 декабря 2026 года ГУ «Гомельская областная филармония» распахнет свои двери для талантливых и амбиционных вокалистов. Не упустите возможность заявить о себе!

Как подать заявку?

Заходите на официальный сайт ГУ «Гомельская областная филармония», выбираете Славянский базар и скачиваете заявку. Отправляйте заявки до 7 декабря 2026 года на электронный адрес koncert@gomelfil.by / звоните по телефонам + 375 (232) 29 98 16, +375 (29) 319-28-60 — Художественный руководитель Виктория Семеновна Чернова.

Расписание отборочного тура:

Дата: 9 декабря 2026 года:

Начало регистрации: 10.30

Время проведения: 12.00

Место проведения: Гомельская областная филармония (Большой концертный зал, пл. Привокзальная, 4)

🎶 Не упускайте свой шанс стать частью яркой истории фестиваля «Славянский базар в Витебске»! Верьте в себя, блистайте на сцене — и пусть удача непременно будет рядом!