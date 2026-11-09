В преддверии ноябрьских распродаж «11.11» и масштабной акции «Черная пятница» по всей Беларуси активизируются интернет-мошенники.

Злоумышленники создают фальшивые сайты, размещают объявления с заманчивыми скидками и предлагают товары по низким ценам. Получив предоплату, они исчезают, а поддельные ссылки на оплату и доставку могут привести к хищению денег с карт.

Правила цифровой безопасности:

🔵 покупайте только на проверенных интернет-площадках;

🔵 проверяйте адрес сайта и информацию о продавце;

🔵 не переводите предоплату незнакомым лицам;

🔵 не переходите по сомнительным ссылкам;

🔵 никому не сообщайте данные банковской карты и коды из SMS;

🔵 не поддавайтесь на искусственную срочность и обещания невероятных скидок;

🔵 если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в банк и правоохранительные органы по телефону 102.

Будьте бдительны и не позволяйте мошенникам превратить выгодную покупку в финансовые потери.

Следственный комитет Беларуси