В преддверии ноябрьских распродаж «11.11» и масштабной акции «Черная пятница» по всей Беларуси активизируются интернет-мошенники.
Злоумышленники создают фальшивые сайты, размещают объявления с заманчивыми скидками и предлагают товары по низким ценам. Получив предоплату, они исчезают, а поддельные ссылки на оплату и доставку могут привести к хищению денег с карт.
Правила цифровой безопасности:
🔵 покупайте только на проверенных интернет-площадках;
🔵 проверяйте адрес сайта и информацию о продавце;
🔵 не переводите предоплату незнакомым лицам;
🔵 не переходите по сомнительным ссылкам;
🔵 никому не сообщайте данные банковской карты и коды из SMS;
🔵 не поддавайтесь на искусственную срочность и обещания невероятных скидок;
🔵 если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в банк и правоохранительные органы по телефону 102.
Будьте бдительны и не позволяйте мошенникам превратить выгодную покупку в финансовые потери.