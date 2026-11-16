Сегодня около 17.50 на 286 км автодороги М-5 «Минск-Гомель» 64-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Авенсис» и двигаясь по встречной полосе, совершил лобовое столкновение с автомобилем «БУД» под управлением 36-летнего водителя, двигавшегося со стороны г.Гомеля.

Водитель автомобиля «Тойота» от полученных травм скончался на месте происшествия.

Второй водитель и его 38-летняя женщина-пассажир доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

На месте работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа.

Устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП.

Госавтоинспекция в очередной раз обращается ко всем водителям!

Будьте максимально бдительны за рулем, внимательно следите за установленными дорожными знаками и дорожной обстановкой в целом, не совершайте необдуманных маневров.

Выбирайте безопасную скорость и не отвлекайтесь от управления транспортным средством.

Госавтоинспекция Гомельщины