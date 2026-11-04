Председатель облисполкома Иван Крупко провел прямую телефонную линию в Гомеле.

Пенсионерка Зоя Митрофановна дозвонилась с вопросом об уплате единого имущественного платежа. По словам гомельчанки, ей начислили налог на несуществующий земельный участок. Иван Крупко заверил, что специалисты изучат вопрос.

Инесса Дмитриевна из агрогородка Коммунар Буда-Кошелевского района обратилась с просьбой вернуть вагон-сауну в населенный пункт, который в прошлом году вывезли на ремонт. Губернатор отметил, что в ближайшее время передвижную баню вернут в посёлок.

Гомельчанка Наталья Сергеевна пожаловалась на отсутствие отопления в квартире. Обращения в службы вопрос не решили. Председатель облисполкома подчеркнул:

– Специалисты сегодня выедут на место и разберутся. Таких ситуаций быть не должно, – подчеркнул председатель облисполкома. – Изучат и вторую тему, которую поднимала дозвонившаяся, – проведение уборки в подъезде.

Также звучали вопросы выплаты дивидендов, покупки дома в сельской местности.

Источник: https://gp.by

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