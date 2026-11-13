14 ноября во всем мире отмечается Всемирный день диабета — крупнейшая глобальная инициатива, направленная на повышение осведомленности о диабете, его профилактике и своевременном лечении. Эта дата объединяет пациентов, врачей, общественные организации и государственные структуры для совместной борьбы с заболеванием, которое сегодня является одной из самых острых медико-социальных проблем XXI века. В рамках этого дня в период с 2 ноября по 20 ноября 2026 года проходит республиканская акция «Диабет и метаболические риски- время действовать».



Сахарный диабет — это группа хронических эндокринных заболеваний, сопровождающихся повышением уровнем глюкозы в крови вследствие абсолютного или относительного дефицита гормона поджелудочной железы инсулина, и/или вследствие уменьшения чувствительности к нему клеток — мишеней организма.

Глюкоза — основной источник энергии в организме человека. Мы получаем глюкозу, употребляя пищу, содержащую углеводы, или из собственной печени, где глюкоза запасается в виде гликогена. Для того, чтобы реализовать свою энергетическую функцию, глюкоза должна поступить из кровеносного русла в клетки мышечной, жировой, печёночной тканей. Для этого необходим гормон инсулин, который вырабатывают b-клетки поджелудочной железы. После еды уровень глюкозы в крови повышается, поджелудочная железа выделяет в кровь инсулин, который, в свою очередь, действует наподобие «ключа»: он соединяется с рецепторами («замочными скважинами») на клетках мышечной, жировой или печёночной ткани и «открывает» эти клетки для поступления в них глюкозы. Глюкоза поступает в клетки, и её уровень в крови снижается. В промежутках между приёмами пищи и в ночное время, при необходимости, глюкоза поступает в кровь из депо-гликогена — печени. В случаи, если на каком — либо из этапов этого процесса происходит сбой, развивается сахарный диабет.

Факторы риска развития сахарного диабета

Возраст старше 40 лет;

Малоподвижный образ жизни

Хронический стресс

Ожирение (при наличии ожирения I степени риск развития сахарного диабета увеличивается в 2 раза, при II степени – в 5 раз, при III степени – более чем в 10 раз);

Высокий уровень холестерина;

Артериальная гипертензия;

Наследственная предрасположенность (при наличии сахарного диабета у родителей или ближайших родственников риск развития заболевания возрастает в 2-6 раз).

Симптомы сахарного диабета

К основным симптомам сахарного диабета относят:

Полиурию (выделение более 2 литров мочи в сутки).

Полидипсию (чувство жажды, употребление более 3 литров воды в сутки).

Полифагию (повышенный аппетит).

Возможные симптомы:

сухость во рту;

слабость;

зуд кожи и слизистых оболочек;

сонливость, быстрая утомляемость;

долгое заживление ран;

частые грибковые заболевания кожи;

нарушения зрения;

быстрое снижение массы тела на фоне привычного питания (СД 1 типа);

моча приобретает слабый запах ацетона (СД 2 типа);

ожирение (СД 2 типа).

В чём опасность высокого уровня глюкозы крови? Дело в том, что глюкоза, не поступив в клетки мышечной, жировой и печёночной ткани, продолжая циркулировать в кровеносном русле, проникает в избытке в органы и ткани, доступ в которые возможен без участия инсулина, а это сосуды глаз и почек, нервная ткань, стенки крупных сосудов, и, реализует здесь своё повреждающее действие. В результате, развиваются осложнения сахарного диабета: поражения сетчатки глаза, при нарушении микроциркуляции, ведущие к снижению зрения и слепоте; нефропатии (при повреждении почек), нейропатии (при повреждении нервной ткани), атеросклероз (при повреждении внутренней оболочки кровеносных сосудов). Именно осложнения сахарного диабета ведут к инвалидизации, снижению качества и продолжительности жизни.

Профилактика сахарного диабета 1 типа

Сахарный диабет 1 типа — является наследственной патологией. Но генетически передается не сам недуг, а склонность к развитию сахарного диабета 1 типа. Если такую предрасположенность своевременно обнаружить и пациент предпримет все методы первичной профилактики, то патология может никогда не развиться.

Для снижения риска развития сахарного диабета 1 типа, рекомендовано:

Грудное вскармливание. Оно позволяет минимизировать развитие патологии у детей. Грудное вскармливание рекомендуется продолжать до 1-1,5 лет. Вместе с материнским молоком младенец получает вещества, укрепляющие иммунитет. Поэтому его организм может противостоять вредоносным агентам.

Предупреждение вирусных недугов. Аутоиммунные процессы часто развиваются после перенесенных болезней (гриппа, ангины, паротита, краснухи, ветрянки). Необходимо исключить контакты с больными людьми. При необходимости рекомендуется носить защитную маску (в местах неблагополучного эпидокружения). Кроме того, стоит проконсультироваться о вакцинации.

Перенесение стрессов. В основе развития диабета могут лежать психоэмоциональные потрясения. Для снижения риска болезни необходимо с самого детства правильно воспринимать и достойно переносить стрессы.

Правильное питание. Здоровый рацион служит эффективной профилактикой диабета. Питание основывается на белковой пище и сложных углеводах, продуктах богатых клетчаткой (овощами, фруктами). Сладкие, мучные изделия рекомендуется свести к минимуму, ограничению подлежат консервированные, соленые, маринованные, жирные блюда, необходимо отказаться от продукции, содержащей искусственные добавки, красители, ароматизаторы.

Физическая активность. Профилактику сахарного диабета 1 типа обязательно дополняют посильной физической активностью. Занятия спортом тренируют выносливость организма. Рекомендовано закаливание.

Если диагноз сахарного диабета уже установлен:

необходимо регулярно измерять уровень глюкозы в крови с помощью глюкометра и своевременно делать подколки инсулина; на случай развития гипогликемии при себе всегда нужно иметь глюкозу или сахар, леденец;необходимо регулярно посещать лечащего врача для оценки компенсации заболевания;регулярно проходить узких специалистов (невролога, офтальмолога, при необходимости сосудистого хирурга и нефролога) для своевременного выявления начала осложнений и принятия мер по их профилактике и лечению;вести «дневник диабета», фиксировать измеряемые показатели гликемии, инъекции инсулина, дозы и хлебные единицы.

Профилактика сахарного диабета 2 типа

Сахарный диабет 2 типа развивается как следствие нездорового, малоподвижного образа жизни и ожирения. В некоторых случаях дополнительной причиной становится генетическая предрасположенность, эндокринные нарушения и возраст старше 40.

Выделяют два направления профилактики сахарного диабета 2 типа:

Первичная. Это ряд действий, нацеленных на предохранение от диабета тех людей, которые им еще не болели. Сюда входят – правильное питание, достаточное питье, физические нагрузки, отсутствие вредных привычек.

Вторичная. Это меры по уменьшению негативного воздействия заболевания на организм больного сахарным диабетом, предотвращение осложнений и рецидивов.

Основной акцент в профилактике сахарного диабета (и 1, и 2 типов) делается на правильном питании.

Диетологи советуют придерживаться таких правил:

употреблять пищу нужно 5-6 раз в день;

порции должны быть маленькими;

не следует переедать;

предпочтение отдается печеным, отварным блюдам или приготовленным на пару, с увеличенным содержанием белка и клетчатки;

от жареной пищи рекомендуется отказаться.

Клинические исследования доказали, что продукты на основе цельного зерна уменьшают риск развития патологии, в то время как углеводные продукты, наоборот, в несколько раз его повышают. Цельные зерна имеют в составе грубые пищевые волокна, те же углеводы, но относящиеся к разряду «сложных». Сложные сахариды длительное время перевариваются в кишечном тракте, медленно повышают показатели сахара в крови после приема пищи. Также эти продукты имеют низкие цифры гликемического индекса, что важно учитывать при составлении меню. Цельные зерна имеют в составе огромное количество витаминов, микроэлементов, фитохимических веществ, которые важны, для предотвращения сахарного диабета, прогрессирования и развитиея осложнений.

Важно избегать использования продуктов на основе пшеничной муки высшего и первого сорта, муки из белых сортов риса. Цельнозерновая мука и продукты на ее основе полезны не только больным сахарным диабетом, но и здоровым людям.

Профилактика сахарного диабета включает постоянный контроль количества поступаемой жидкости в организм. Для того чтобы происходила реакция нейтрализации кислот в организме человека, помимо гормона поджелудочной железы, необходим достаточный уровень бикарбонатов (они поступают с водными растворами). На фоне обезвоживания бикарбонат продолжает вырабатываться по типу компенсаторного механизма, а показатели инсулина в этот момент уменьшаются. Результат – высокие цифры гликемии в крови и низкий уровень гормонально активного вещества.

Вода имеет важнейшее значение для функционирования всего организма. Правильная работа поджелудочной железы серьезно зависит от того, что пьет человек. Соки, газированные напитки, алкоголь негативно влияют на этот орган, происходят системные сбои. Кроме того, клинические исследования доказали, что негативное влияние подобных напитков заключается в следующем: повышается масса тела; обостряются хронические патологии; увеличивается уровень триглицеридов и «плохого» холестерина; снижается чувствительность клеток и тканей к действию инсулина. Пиво рекомендовано исключить из рациона, поскольку оно провоцирует резкие скачки сахара в крови даже у здорового человека, не говоря уже о тех, кто имеет предрасположенность к состоянию гипергликемии. Чистая питьевая вода не может быть заменена никакими другими напитками и количество ее потребления в день должно быть не менее 1,5 -2 литров.

Адекватная диета помогает не только предотвратить заболевание, но и снизить патологические процессы при уже имеющейся проблеме. Употребление еды, в которой содержится сахар, быстрые углеводы, консерванты, а также большое количество жира, является основной причиной возникновения сахарного диабета 2 типа. Попадание быстрых углеводов в кровь вызывает резкие скачки сахара у человека, способствует набору веса. Правильное профилактическое питание должно быть сбалансировано и иметь достаточное количество полезных веществ.

Включение в рацион жиров полиненасыщенной группы («хороших» жиров) уменьшают показатели холестерина в крови, способствуют предотвращению развития болезней сердечно-сосудистой системы. «Хорошие» жиры находятся в составе: рыбы, орехов, бобовых, зародышей овса и пшеницы, растительных масел.

На кухне людей, имеющих предрасположенность к патологическому состоянию, должна быть памятка с перечнем позволенных продуктов и тех, которые следует ограничить.

Основу питания составляют:овощные супы, супы на основе некрепкого («второго») бульона;нежирные сорта мяса, рыбы;яйца;кисломолочные продукты;каши;овощи и фрукты.

Избежать сахарного диабета поможет отказ или ограничение потребления:жирного мяса и рыбы;консервов;копченых и маринованных продуктов;колбас;сладостей;сдобы.

Адекватная физическая нагрузка важна не только в качестве меры предотвращения развития сахарного диабета у женщин и мужчин, но и используется с целью достижения компенсации в случае появления болезни. В начале развития патологии достаточно провести коррекцию индивидуального меню и выполнять комплекс специальных упражнений несколько раз в неделю, чтобы удерживать показатели гликемии в допустимых пределах.

Для того чтобы данная мера имела пользу, заниматься нужно от 20 до 30 минут в день и в целом увеличить активность. На первых этапах достаточно будет совершать интенсивные прогулки пешком ( от 10 тыс шагов в день), кататься на велосипеде, делать аэробную гимнастику по утрам или небольшую пробежку. При желании постепенно нагрузку можно увеличивать. В повседневной жизни рекомендуют заменить поездки на машине в ближние пункты — прогулками, а подъем на этаж совершать без использования лифта.Спорт повышает чувствительность клеток и тканей организма человека к инсулину, предотвращается развитие патологий сердца и сосудов, способствует снижению веса, выводит «лишний» холестерин, обладает антистрессовым действием. Чтобы не заболеть и в начальной стадии патологии (если заболевание уже возникло) предпочтение отдают: фитнесу, йоге, ходьбе, плаванию, велосипедному спорту, волейболу.

Несмотря на то, что сахарный диабет признан неизлечимым, своевременная профилактика способна свести к минимуму риск развития недуга.

Любой человек, вставший на путь ЗОЖ, может защитить себя от «сладкой болезни» или предупредить появление тяжелых осложнений.

13 ноября с 14.00 до 15.00 в УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» будет организована «прямая» телефонная линия, свои вопросы можно задать по телефону 7-09-65 врачу — эндокринологу Филипенко К.М.

Врач-эндокринолог УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» Филипенко К.М.