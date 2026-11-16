Республиканская антиникотиновая информационно-образовательная акция, инициированная Министерством здравоохранения Республики Беларусь, приуроченная к «Всемирному дню не курения, профилактика онкологических заболеваний» пройдет в нашей стране с 16 ноября по 06 декабря 2026 года. Табакокурение является одним из основных факторов риска развития онкологических заболеваний. Поэтому целью проведения акции является повышение уровня информированности населения в отношении пагубных последствий для здоровья потребления табака и воздействия табачного дыма, формирование у гражданского общества поддержки мер, направленных на борьбу с потреблением табака в соответствии с положениями Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака.

Рак легкого одно из самых распространенных онкологических заболеваний в мире. К сожалению, на ранних стадиях болезнь протекает бессимптомно, а явные признаки появляются, когда процесс уже распространился.

Факторы риска развития рака легкого:

наследственность ( наличие рака легкого у ближайших родственников, три и более случаев рака легкого в семье, а так же наличие у данного пациента нескольких опухолевых заболеваний других органов (множественные формы рака);

наличие рака легкого у ближайших родственников, три и более случаев рака легкого в семье, а так же наличие у данного пациента нескольких опухолевых заболеваний других органов (множественные формы рака); Возраст более 50 лет;

курение (в т. ч. пассивное) — По статистике, курение повышает риск развития рака легкого более чем в 15-30 раз. И это неудивительно! Табачный дым содержит свыше 70 опасных канцерогенов. Безопасной альтернативы курению нет. Опасны даже электронные сигареты. В зоне риска и пассивные курильщики. Чем раньше вы откажетесь от пагубной привычки, тем лучше;

низкая физическая активность;

хронические респираторные заболевания;

частый контакт с опасными химическими веществами (работа на заводах, связанная с асбестовым производством, шлифовкой металлических изделий и в кузнечном деле (выплавка железа и стали); валяльным, Причины рака легких хлопчатобумажным и льняным производством; профессиональный контакт с тяжелыми металлами, ядохимикатами (мышьяк, хром, никель, алюминий); работа в горнодобывающей промышленности: добыча угля, радоновые шахты, каменноугольные смолы; резиновая промышленность)

неблагоприятная экологическая среда (пр. загрязнение атмосферного возраста);

туберкулез легких;

ВИЧ;

Эндокринные нарушения в организме, особенно у женщин.

РАК не приговор! онкологические заболевания успешно поддаются лечению на ранних стадиях. Поначалу легочная онкология развивается «тихо», т.е. бессимптомно. Будьте внимательны к сигналам своего организма, поводом для беспокойства могут стать следующие симптомы:

Кашель , который возникает рефлекторно на ранних этапах болезни, появляется у 80-90% пациентов. Вначале кашель сухой, временами надсадный. При прогрессировании болезни кашель, первоначально имеющий сухой и временами надсадный характер, начинает сопровождаться выделением слизистой или слизисто-гнойной мокроты.

, который возникает рефлекторно на ранних этапах болезни, появляется у 80-90% пациентов. Вначале кашель сухой, временами надсадный. При прогрессировании болезни кашель, первоначально имеющий сухой и временами надсадный характер, начинает сопровождаться выделением слизистой или слизисто-гнойной мокроты. Кровохарканье , возникающее у 50% пациентов, проявляется в виде прожилок крови алого цвета в мокроте (реже мокрота диффузно окрашена кровью).

, возникающее у 50% пациентов, проявляется в виде прожилок крови алого цвета в мокроте (реже мокрота диффузно окрашена кровью). Интенсивность одышки , беспокоящей 30— 40% пациентов, напрямую связана с размером просвета поражённого бронха.

, беспокоящей 30— 40% пациентов, напрямую связана с размером просвета поражённого бронха. Боли в грудной клетке различной интенсивности на стороне поражения беспокоят 60% пациентов, хотя у 10% пациентов боли могут возникать с противоположной стороны. Боль в грудной клетке могут быть различной.

А также:

осипший голос;

увеличение регионарных лимфатических узлов;

частые бронхиты, пневмония;

свист при дыхании;

резкая потеря веса;

быстрая утомляемость;

набухание вен шеи и лица.

Профилактика рака легкого:

Главный шаг- отказаться от курения. Если самостоятельно сделать это сложно, стоит обратиться к врачу: существуют эффективные методы помощи, включая никотинзаместительные препараты и поддержку специалиста.

Также важно избегать пассивного курения (вдыхание табачного дыма от других людей повышает риск развития рака легкого, например, если один из супругов курит, риск второго некурящего возрастает примерно на 30 %), соблюдать технику безопасности на производстве с вредными веществами (контакт с асбестом, мышьяком, некоторыми формами кремния и хрома, радона, который может накапливаться в помещении, намного повышают риск развития рака легкого, особенно в сочетании с курением) и проходить регулярные профилактические осмотры.

После отказа от курения риск рака легкого постепенно снижается. Есть данные, что каждые пять лет без сигарет снижают вероятность развития онкологической патологии примерно на 7%. Бросить никогда не поздно-польза будет в любом возрасте!

Курение — это не просто вредная привычка. Это мощный фактор риска, который мы можем контролировать. Отказ от сигарет, внимательное отношение к своему здоровью и регулярные обследования, то, что действительно работает. Берегите себя и своих близких.

В рамках антитабачной акции в УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» будут организованы прямые линии:

-17 ноября с 14.00 по 15.00 с врачом психиатром-наркологом районной поликлиники Семеновой Е.Л. по телефону 7-66-44.

-20 ноября с 13.30 по 15.30 с врачом-онкологом районной поликлиники Коробкиной Е.Д. телефону 7-21-57.

-3 декабря с 10.00 по 12.00 с врачом-фтизиатром районной поликлиники Черновой И.В. по телефону 7-08-92.

По информации врача-онколога районной поликлиники Е.Д. Коробкина