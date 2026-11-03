Учащихся 9-11-х классов приглашают поучаствовать в XXII Республиканском конкурсе детских средств массовой информации «Свежий ветер», в настоящий момент идет прием конкурсных работ. Такая информация размещена на Национальном образовательном портале, сообщает БЕЛТА.

Организационное и методическое обеспечение всех этапов конкурса пройдет на базе Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок».

Участвовать в конкурсе могут школьники, которые занимаются журналистикой: готовят и публикуют материалы в соцсетях, детских газетах и журналах, а также создают радио- и видеопрограммы.

Участие может быть как индивидуальным, так и коллективным — в команде до четырех человек. Конкурс проводится в три этапа, заключительный пройдет в НДЦ «Зубренок» во время смены «Медиапроект» с 4 по 22 декабря.

Для участия в конкурсных этапах необходимо подготовить один (или несколько) материалов в одной (или нескольких) номинациях: «Лучшее печатное издание», «Лучшая радиопрограмма», «Лучший видеоролик», «Лучший школьный блог».

Республиканский конкурс детских средств массовой информации «Свежий ветер» — это ежегодное мероприятие, направленное на повышение активности и профессионального роста юных журналистов, укрепление связей между творческими объединениями школьников, организацию сотрудничества начинающих авторов с ведущими специалистами в области журналистики, науки и искусства, а также продвижение качественной детской прессы и творчества подростков.

Организатором мероприятия является Министерство образования.