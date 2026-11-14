Первый заместитель генерального директора ОАО «Гомсельмаш» Дмитрий Афанасьев поздравил работников филиала с праздником и вручил Почетные грамоты ОАО «Гомсельмаш» бухгалтеру Галине Глузд и зоотехнику Надежде Коваленко. К поздравлениям присоединился председатель профсоюзного комитета ОАО «Гомсельмаш» Анатолий Захаренко и вручил Почетную грамоту Белорусского профессионального союза работников отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ» весовщице Елене Трафимовой.

К коллективу обратился директор филиала Сергей Дрозд, поблагодарил работников с достойными результатами и вручил заслуженные награды.

Среди работников животноводства в трудовом соревновании победителями признаны: операторы машинного доения Людмила Силина, Ольга Кужанова, Юлия Баранова, Наталья Чуешкова, Елена Старикова, Мария Савченко, животноводы Жанна Седро, Раиса Балобан, Юлия Глазунова, Иван Козлов, Елена Халявкина, Ирина Маслакова, Алеся Бурачкова, Валентина Гаврилина, Дмитрий Иванюк, Иван Радучич, Егор Глузд, Денис Лебедев, Валерий Чернявский, Сергей Рабков, Валентина Корбачева, Тамара Деревкова, Вячеслав Нициевский, слесарь-ремонтник Владимир Климов, трактористы-машинисты Сергей Васьков, Юрий Устинов, Олег Прус.

За период проведения осенне-полевых работ победителями в трудовом соревновании признаны: трактористы-машинисты Василий Абраменко, Николай Емельянов, Александр Винокуров, Владимир Шаманский, Владимир Климов, Андрей Мадагов, водитель Юрий Васьков, полеводы Виктория Рабкова, Ирина Тарасова, слесарь-ремонтник Андрей Зайцев.

Трактористы-машинисты Руслан Салахов, Олег Волков, Иван Коваленко, Иван Шелешко, Алексей Глузд, Андрей Климов, Игорь Тотиков, Михаил Маслаков, Владимир Чернявский, Дмитрий Тотиков, Сергей Антоненко, Сергей Еремов, Артем Салахов, Владимир Приставко, водители Юрий Механиков, Виктор Васьков, Евгений Клименков признаны победителями в трудовом соревновании на заготовке кормов.



Работники строительной бригады – штукатуры Максим Лапицкий, Александр Рапинчук, Владимир Шепель, плотник Евгений Лапицкий, каменщик Дмитрий Ганжуров – за высокий профессионализм и значительный вклад в строительство животноводческих объектов также представлены к заслуженным наградам предприятия.

Праздничное настроение сельским труженикам дарил коллектив дворца культуры ОАО «Гомсельмаш».

Наталья Логунова

Фото из архива участников