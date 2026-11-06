В Год белорусской женщины хочется рассказать о тех, чей ежедневный труд, мудрость и преданность делу хранят прошлое и создают будущее. Одна из таких женщин – Ирина Бобровничая, учитель физики, математики и астрономии Глазовской школы. В этом году исполнилось ровно 50 лет ее трудовой деятельности в системе образования. За этой внушительной цифрой – сотни учеников, десятки открытых уроков, годы методической работы и удивительная история жизни, в которой тесно переплелись точные науки и народные традиции.

От вечерней школы до методического кабинета

Родилась Ирина Васильевна далеко от белорусской земли – в латвийском городе Тукумсе, где служил ее отец. В послевоенные годы семья вернулась на родину. Так наша героиня оказалась в Беларуси, где и прошло все ее детство. Уже тогда в многодетной семье, где мама работала штукатуром-маляром, а папа – водителем, девочке привили любовь к труду и учебе.

Свой путь в педагогику Ирина Васильевна начинала в вечерней школе. На самом первом уроке у молодой учительницы от волнения дрожал голос, ведь за партами сидели взрослые, состоявшиеся люди, многие из которых были старше нее. Но именно там она поняла главное – учитель должен уважать каждого, кто пришел за знаниями. Позже судьба привела ее в методический кабинет отдела образования райисполкома, где проработала около 30 лет, став одним из самых опытных и уважаемых специалистов.

«Методист – это учитель учителей», – с теплотой вспоминает Ирина Бобровничая слова своей наставницы Зинаиды Антипенко. Работа с педагогами, курирование дошкольного образования, организация методических объединений – колоссальный труд, требующий глубоких знаний и умения находить подход к каждому. Ирина Васильевна признается, что теория без практики мертва, поэтому параллельно с работой в кабинете всегда продолжала преподавать в школах Будакошелевщины. Уже четвертый год она работает в Глазовской школе.

Педагог – это семейное

Говоря о современных детях, учитель отмечает, что они изменились. Век цифровых технологий, снижение интереса к чтению, ускоренный темп жизни – все это накладывает отпечаток на восприятие информации и отношение к учебе. Но учитель остается верен своему главному принципу: не повышать голос, а терпеливо объяснять. «Физика и математика – не волшебство, а стройная логика. Нужно лишь заставить мозг работать и научиться видеть суть вещей», – говорит Ирина Васильевна. На своих уроках она учит детей не бояться выражать мысли, приводя простые и понятные примеры.

Что интересно, Ирина Бобровничая старшая из сестер, и трое из них пошли по ее стопам, посвятив себя преподаванию математики и физики. Педагогическая династия не прервалась и в следующем поколении: сыновья и племянники также связали свою жизнь с учительством. Таким образом, общий педагогический стаж семьи сегодня насчитывает около 200 лет.

Нить традиций



Особой страницей в жизни педагога стало увлечение, которое переросло в уникальный проект. Придя в Глазовскую школу, Ирина Васильевна начала вести объединение по интересам по изготовлению белорусских народных кукол. Чтобы обучать детей, ей пришлось освоить мастерство с нуля – стать, как она сама себя называет, самоучкой.

Она с головой погрузилась в историю белорусской народной куклы. Узнала, что испокон веков куклы делились на обереговые, обрядовые и игровые, им никогда не рисовали лица, чтобы в них не вселились темные силы, и что кукла-пеленашка учила старших заботиться о младших, а «Кувадка» оберегала младенцев.

Благодаря ее энтузиазму и кропотливому труду в школе появился настоящий передвижной «музей в чемодане». В этом необычном хранилище собраны уникальные работы: куклы-мотанки, берегини и обрядовые символы, созданные руками педагога и ее воспитанников. Но главное – она прививает детям любовь к истокам, национальной культуре и труду. Оказывается, традиционная кукла не просто игрушка, это способ познания жизни, истории и самого себя.

Несмотря на большой стаж, Ирина Васильевна убеждена: настоящий педагог учится всю жизнь. Она по-прежнему интересуется всем, что происходит вокруг, живо откликается на перемены и не перестает открывать для себя что-то новое. Полвека в профессии – это не просто выслуга лет. Это ежедневный кропотливый труд, верность долгу и огромная любовь к детям.

Ирина Бобровничая – яркий пример белорусской женщины, которая бережно хранит традиции и щедро делится своим опытом с окружающими.

Елизавета МАЛАЯ

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