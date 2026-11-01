Таков девиз осеннего отдыха для школьников, определенный Министерством образования. Пройдут каникулы в период с 1 по 8 ноября.

Как отметила заместитель начальника отдела образования райисполкома Наталья Козырева, в районе созданы все условия, чтобы ребята провели эти дни интересно, безопасно и с пользой для здоровья. Перед началом каникул классными руководителями проведен комплекс предупредительно-профилактических бесед, особое внимание уделено предупреждению детского травматизма и соблюдению правил дорожного движения.

На базе учреждений образования района для ребят организована работа 14 воспитательно-оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, в них пройдут оздоровление 239 учащихся. Разнообразны и другие формы каникулярной занятости. Например, в Уваровичском центре детского творчества и гимназии г. Буда-Кошелево будут действовать профильные лагеря. Еще 152 учащихся района проведут каникулы в санаторно-курортных здравницах страны.

В учреждениях образования запланировано множество творческих и массовых мероприятий. Ребят ждут коммуникативные и квест-игры, творческие мастерские, интеллектуальные марафоны и викторины, спортивные встречи по мини-футболу и баскетболу, экскурсии в картинную галерею, кинотеатр и по историческим местам Гомельщины. Среди наиболее ярких событий – открытый фестиваль-конкурс «Алімпіядны інтэнсіў» для учащихся 5-8 классов, который пройдет в Коммунаровской школе, а воспитанники Уваровичского ЦДТ примут участие в открытом международном фестивале-конкурсе «Творчество без границ».

В клубных учреждениях и детских школах искусств в свою очередь пройдут дни открытых дверей, развлекательные и театральные программы, дискотеки, подчеркнула заведующая сектором культуры райисполкома Анна Матузко. В частности, в ДШИ состоится отборочный тур I районного конкурса «Крыніца памяці», посвященного освобождению Буда-Кошелевского района от немецко-фашистских захватчиков. Центры народного творчества, ремесел и ткачества проведут для ребят этно-экскурсии и мастер-классы по ткачеству, плетению лаптей и изготовлению оберегов из соломы. В библиотеках района школьники ознакомятся с новинками литературы, а картинная галерея им. Е.Е. Моисеенко приглашает юных любителей живописи на выставки и познавательные игры.

Осенние каникулы в районе обещают быть насыщенными и разнообразными. Каждый школьник сможет найти занятие по душе, будь то спорт, творчество, интеллектуальные состязания или знакомство с культурным наследием родного края.

Лиза АЛЕКСАНДРОВА

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