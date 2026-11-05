Мероприятие объединило учащихся и экспертов для открытого обсуждения исторических уроков 1917 года, их влияния на современную Беларусь и роли нового поколения в развитии общества. Спикерами выступили первый секретарь районного комитета КПБ Владимир Азарушкин и председатель районного штаба молодежного движения «Искра» Белорусской партии «Белая Русь», член Молодежного совета при райсовете Станислав Сильченко.

Наследие Октября в XXI веке

В преддверии 7 ноября, Дня Октябрьской революции, крайне важно обсудить историческое событие, заложившее основы белорусской государственности, через призму современности, подчеркнул модератор.

Первый вопрос спикерам задал учащийся отделения «Энергоснабжение», поинтересовавшись, какие достижения столетней давности остаются актуальными для современной белорусской молодежи. Отвечая на вопрос, Владимир Азарушкин сделал акцент на фундаментальных социальных завоеваниях, которые зародились именно тогда и успешно развиваются в сегодняшней Беларуси. Это доступность образования, бесплатная медицина, равные стартовые возможности для каждого человека, а также традиции созидательного труда на благо своей Родины.

«Искра» современных инициатив

Участники молодежных проектов провели символичную параллель между ленинской газетой «Искра» и одноименным районным молодежным движением, спросив, какие ценности способны объединить молодежь Будакошелевщины сегодня.

По мнению Станислава Сильченко, главная «искра» нового поколения – это неравнодушие к будущему своей страны, патриотизм и стремление делать через конкретные дела свой регион лучше. Двигателем прогресса выступают реальные инициативы ребят: волонтерство, спорт, творчество и сохранение культурного наследия.

Критическое мышление как защита от манипуляций

Особый отклик у аудитории вызвала тема свободы мнений. Лидер ученического самоуправления спросил экспертов, насколько важно молодому поколению иметь свой или нестандартный взгляд на историю, и стоит ли аргументированно спорить о прошлом.

Эксперты сошлись во мнении, что конструктивный спор необходим.

Как подчеркнул Станислав Сильченко, умение анализировать факты и критически мыслить формирует информационную безопасность молодежи в сети Интернет, защищая ее от внешних манипуляций. Главное – чтобы дискуссия строилась на уважении к истории и проверенных данных.

Владимир Азарушкин в свою очередь добавил, что истинный патриотизм не может быть слепым и шаблонным. Он рождается только тогда, когда человек глубоко и осознанно понимает прошлое своего народа со всеми его великими победами и сложными периодами.



Подготовила Татьяна Титоренко

Фото из архива участников