До минус 5 градусов ночью и слабые туманы ожидаются в Беларуси 9 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В понедельник будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидаются слабые туман и гололед. Ветер прогнозируется неустойчивый, слабый.

Температура воздуха ночью составит от 0 до плюс 5 градусов, а по юго-западу — 1-5 градусов ниже нуля. Днем ожидается плюс 3-8.