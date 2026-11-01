В Беларуси с 1 ноября повысились размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.





Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 19 октября 2026 года №88 на период с 1 ноября 2026 года по 31 января 2027 года утверждены размеры БПМ в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам.

БПМ в среднем на душу населения установлен в размере 535,70 рубля. Размер БПМ для трудоспособного населения составляет 574,47 рубля, для пенсионеров — 381,27 рубля, для детей до 3 лет — 332,62 рубля, для детей от трех до шести лет — 444,34 рубля, а для детей от 6 до 18 лет — 525,44 рубля.

Пропорционально росту БПМ автоматически увеличиваются отдельные социальные выплаты, исчисляемые от его размера: размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, доплаты к пенсиям, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, а также социальные пенсии.

Это четвертый перерасчет БПМ в 2026 году. С начала года этот норматив увеличился на 9,1%, при этом уровень инфляции за 9 месяцев 2026 года составил 3,6%. Это означает, что покупательная способность людей, чьи доходы привязаны к БПМ, не просто сохранилась, а выросла.