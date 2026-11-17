Облисполкомами и Минским горисполкомом обеспечена стопроцентная закладка плодоовощной продукции в стабилизационные фонды в соответствии с установленными объемами государственного заказа. Об этом сообщила журналистам начальник отдела потребительского рынка управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Наталия Черепович, передает корреспондент БЕЛТА.

«На текущий момент у нас уже стопроцентная готовность. В соответствии с постановлением Совета Министров №399 установлены объемы плодоовощной продукции, поставляемой в рамках государственного заказа. На межсезонный период 2026-2027 годов в отношении борщевого набора и яблок данный объем составил 149,9 тыс. т, или 95% к уровню объемов прошлого межсезонного периода», — сказала Наталия Черепович.

Картофеля в стабфонды заложено 59,6 тыс. т, капусты белокочанной — 22,6 тыс. т, свеклы — 10 тыс. т, моркови — 15,6 тыс. т, лука репчатого — 15,2 тыс. т, яблок — 27 тыс. т. «В целом объемы соотносимы с уровнем прошлого года, чего-то заложили больше, чего-то меньше. Яблок заложили 103% к уровню прошлого года», — отметила представитель МАРТ.

В рамках госзаказа в перечень плодоовощной продукции, закладываемой в стабфонды, впервые добавлены огурцы и помидоры. «В прошлом году у нас наблюдалась разбалансировка спроса и предложения по данной продукции. Во избежание таких ситуаций в будущем было принято решение о включении огурцов и томатов в государственный заказ. Данная мера направлена на гарантированное обеспечение населения данной продукцией в межсезонный период. Предполагается поставить 9533 т огурцов длинноплодных и среднеплодных, томатов красных, за исключением вишневидных, коктейльных и томатов на ветке — 6050 т. Это связано с урожайностью данной продукции, с массовыми сортами, выращиваемыми тепличными хозяйствами», — обозначила Наталия Черепович.

На плодоовощную продукцию в рамках госзаказа установлены предельные максимальные розничные цены: на огурцы — 9,16 рубля за 1 кг, на томаты — 10,36 рубля, на картофель — 1,11 рубля, свеклу — 1,23 рубля, морковь — 1,41 рубля, капусту — 1,7 рубля, лук — 1,77 рубля, а также на яблоки свежие.

На межсезонный период снижены предельные розничные цены на свежие яблоки — они не могут превышать 3,71 рубля за 1 кг (ранее 4,8 рубля за 1 кг). «Ввиду высокого урожая яблок 2026 года, особенно если сравнивать с уровнем прошлого года, в том числе и в частных подворьях, в настоящее время наблюдается избыточное предложение данной продукции. В связи с этим и были снижены предельные максимальные розничные цены на яблоки за килограмм продукции. Если конъюнктура рынка будет складываться таким образом, что потребуется еще снижение, естественно, будут вноситься соответствующие предложения», — прокомментировала представитель МАРТ.