В этом году 7 ноября пришлось на субботу и не добавило белорусам выходных. Зато в декабре работников на классической пятидневке ждут небольшие каникулы еще до Нового года.

Католическое Рождество 25 декабря выпадает в этом году на пятницу. В Беларуси это официальный нерабочий праздничный день. Вместе с субботой и воскресеньем он даст три выходных подряд – с 25 по 27 декабря включительно. Переносов рабочих дней в декабре не предусмотрено, поэтому отрабатывать этот отдых по субботам не придется.

Накануне праздника, в четверг, 24 декабря, рабочий день будет короче на час (но не для всех на час, о нюансах читайте здесь).

Последняя рабочая неделя года тоже будет четырехдневной – с 28 по 31 декабря. Само 31 декабря остается рабочим днем, но также сокращается на один час: следующий день – праздничный.

А затем работников с пятидневкой ждут еще три дня отдыха подряд – с 1 по 3 января 2027 года.

Ранее мы писали, что в 2027 году «сгорят» шесть праздников – подробности читайте по ссылке здесь.

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