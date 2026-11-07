Как рассказала главный специалист районного Совета депутатов Вероника Ацаева, открытый конкурсный отбор проектов гражданских инициатив направлен на поддержку и стимулирование гражданских инициатив для решения социально значимых вопросов местного значения. Его победители получат финансовую поддержку на осуществление своих проектов.

Гражданские инициативы – мероприятия, направленные на улучшение качества жизни населения, проживающего на территории соответствующей административно-территориальной единицы или ее части, в том числе на благоустройство территорий земель общего пользования населенных пунктов, строительство (возведение, реконструкцию, ремонт, реставрацию, благоустройство) социально значимых объектов, общую профилактику правонарушений, предупреждение травматизма и гибели граждан, а также на решение иных вопросов местного значения.

Порядок реализации гражданских инициатив и проведения открытого конкурсного отбора проектов гражданских инициатив утвержден решением Гомельского областного Совета депутатов от 27 сентября 2023 г. №488, ознакомиться с которым можно на официальном сайте Гомельского облисполкома.

С 9 ноября по 9 декабря текущего года проекты гражданских инициатив будут приниматься на предварительное рассмотрение Гомельским областным Советом депутатов на бумажном носителе по адресу: 246050, г. Гомель, проспект Ленина, 2, в электронном виде – на электронный адрес: oblsov@oblispolkom-gomel.by с пометкой «На участие в открытом конкурсном отборе» в виде документов, отсканированных в PDF-формате.

К проекту прилагается заявка, содержащая сведения об инициаторе (фамилию, имя, отчество при его наличии, дату рождения, место постоянного проживания), в том числе его контактные данные. Инициатором могут быть указаны иные сведения, имеющие значение для реализации гражданской инициативы.

Участвовать в открытом конкурсном отборе проектов гражданских инициатив смогут проекты, прошедшие предварительное рассмотрение Гомельским областным Советом депутатов.

Подготовила Татьяна Титоренко