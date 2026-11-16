Как рассказал заместитель начальника отдела предпринимательства комитета экономики облисполкома Юрий Осипков, сегодня на Гомельщине работают свыше 34 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, среди которых более 10 тысяч коммерческих организаций, свыше 24 тысяч ИП. А также 30 тысяч физических лиц — плательщиков налога на профессиональный доход и единого налога.

Главная задача недели — объединить усилия власти и делового сообщества, чтобы открыто обсудить актуальные вопросы ведения бизнеса и найти эффективные пути их решения.

Программой запланировано свыше 70 мероприятий, охватывающих весь регион: от молодежных бизнес-инициатив до раскрытия туристического потенциала.

Финалом недели станет церемония награждения победителей Национального конкурса «Предприниматель года» в Минске.

Гомельщина официально