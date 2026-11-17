Его авторами являются две талантливые гомельчанки – Людмила Стаховец и Нина Дедлова. Читая поэтические стихотворения, наполненные жизненной мудростью Нины Андреевны, в душе у Людмилы Николаевны родилось более 20 песен, которые зазвучали на презентации сборника голосами талантливых исполнителей. Неожиданно для автора строк, ее стихи, положенные на музыку, начинают жить другой жизнью, даря людям настроение и радость.

Людмила Стаховец родилась в деревне Синичино Буда-Кошелевского района, Нина Дедлова – уроженка поселка Дедлово Рогачевского района. Обе они – члены областного литературного объединения «Слово» при Гомельском областном отделении «Союза писателей Беларуси», любительских литературных объединений Гомеля «Пралеска», «Новая Белица», «Родники». Кроме того, Нина Андреевна является членом Российского Союза писателей, а Людмила Николаевна – Международного Союза писателей и мастеров искусств.

Поздравить авторов пришел депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Гомельского областного отделения Союза писателей Беларуси Владимир Гаврилович. Он выразил слова благодарности за труд Людмиле Николаевне и Нине Андреевне и подарил им сборники, изданные Гомельским отделением Союза писателей.

На протяжении презентации звучали песни в исполнении Алексея Хозеева, семейного дуэта Петра и Марии Бобиковых, Дарьи Стаховец, Татьяны Демиденко, Анастасии Дегтяровой, Григория и Людмилы Стаховец.

В ходе творческой беседы Нина Андреевна и Людмила Николаевна ответили на многочисленные вопросы ведущей презентации, руководителя литобъединения «Пралеска» Натальи Никитиной, рассказали о своем творчестве, работе над сборником «Сладкая полынь», читали стихи.

Авторов пришли поздравить и пожелать новых творческих успехов друзья, родственники, литераторы. Героини встречи объединили в себе три великих призвания – поэзию, музыку, слово. Они не просто живут в этом мире, они создают и пишут сердцем его музыку, звуки, смыслы, будущее.

С уважением, Наталья Васильева