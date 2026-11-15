«На нашей земле всегда с огромным уважением относились к людям, для которых нелегкий крестьянский труд стал настоящим призванием и смыслом жизни. Благодаря каждому из вас ежегодно растут урожаи, надои, привесы, увеличиваются объемы продукции перерабатывающих предприятий, экспортный потенциал», — отметил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул: «В нынешнем году мы вновь гордимся вашими рекордами. Республиканский каравай составит порядка 11,4 млн тонн зерна с учетом кукурузы и рапса. Впервые в истории страны Минская область перешагнула 3-миллионный рубеж, Гродненский и Слуцкий районы намолотили более 300 тыс. тонн каждый, а 7 районов — свыше 200 тыс. тонн. Прогнозируемая выручка от экспорта продовольствия — порядка $11 млрд».

Президент также выразил убежденность: «Наработанный опыт, трудовая и технологическая дисциплина, способность действовать на опережение, принимать грамотные и взвешенные решения позволят вам и дальше стремительно развиваться для будущих достижений».

Александр Лукашенко пожелал всем крепкого здоровья и новых побед на благо родной Беларуси.