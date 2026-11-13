Открывая мероприятие, директор сельхозпредприятия Василий Баранов отметил: «День работников сельского хозяйства – это праздник людей, которые влюблены в землю всем сердцем. Хлеб на нашем столе – итог работы механизаторов и агрономов, животноводов и водителей, специалистов переработки. Земля требует уважения, терпения и сильных рук. Но главная ее ценность – это люди. От зари и до заката вы отдаете ей силы, чтобы в каждом доме был достаток. Спасибо вам за ответственное отношение к делу, каждодневный нелегкий труд на благо своего района и страны. Здоровья, мира и добра вам и вашим семьям».

Поздравить тружеников села с праздником пришли педагоги и учащиеся Бушевской школы. Гости представили хореографическую композицию и вручили аграриям каравай.

По традиции руководство сельхозпредприятия отметило лучших работников наградами. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, добросовестное исполнение служебных обязанностей, весомый личный вклад в развитие сельскохозяйственного производства и в связи с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности благодарственных писем СУП «Морозовичи-Агро» удостоены главный агроном Екатерина Вишнякова, инженер по механизации трудоемких процессов Сергей Жиглянков, бухгалтер Елена Минеева, секретарь Ирина Волченкова, трактористы – машинисты Олег Костюченко, Игорь Парфененко, Дмитрий Минеев, Сергей Ермаков, Леонид Кульбаков, Василий Семченко, Андрей Мельников и Денис Кравченко, водитель Алексей Кухаренко, газоэлектросварщик Александр Сибира, оператор машинного доения Валентина Балахонова, животноводы МТФ «Папоротное» Иван Фур и Светлана Ковалева, оператор машинного доения МТК «Бушевка» Александр Кортелев, операторы МТК «Бушевка» Антонина Буслова, Николай Кустачев.

Праздничный концерт в исполнении артистов ЦРДК, организованный Буда-Кошелевским районным отделением Белорусской партии «Белая Русь», стал приятным подарком для аграриев.

Наталья Логунова

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