В мероприятии, организованном для учащихся СШ №1 райцентра, была представлена познавательная программа «Правила безопасности важнее всего!» В нем приняли участие инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью РОЧС Александр Хацулев и старший инспектор дорожно-патрульной службы Артем Коваленко, которые также выступили в роли жюри.



Ребята разделились на две команды «Солнышки» и «Зайчики». Игра включала несколько тематических блоков. Первый был посвящен правилам дорожного движения и включал вопросы разной сложности. Второй блок напомнил о пожарной безопасности, включая важные номера и правила, которые должен знать каждый. Дети активно и с азартом отвечали на вопросы. В итоге победу одержала команда «Солнышко». Каждый участник получил брошюру по безопасности и сладкий приз, а в завершение мероприятия всех ждал просмотр мультфильма.

Анастасия ЛОСЕВА

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