В Рогинском центре народного творчества, Губичском СДК и Кривском СДК прошел выездной мастер-класс «Мастерская чудес» по соломоплетению, вязанию крючком, плетению из бересты и лыка, созданию эксклюзивных украшений для волос.

4 и 5 ноября состоялась встреча с мастерами народных художественных ремесел Буда-Кошелевского района. Главными героями дня стали умельцы, владеющие древними техниками работы с природными материалами и не только.

Своим опытом поделился мастер по плетению из бересты и лыка Сергей Горбачев. Он показал, как из лыка плетут традиционные лапти, короба, обереги и игрушки, также раскрыл секреты художественной обработки бересты. Мастера по соломоплетению Татьяна Булавко и Ольга Сафронова (Губичский Дом ремесел) продемонстрировали техники плетения, аппликации и конструирования из соломенных лент, вязание нитками. А Екатерина Лахманкова, мастер народных художественных ремесел из Чеботовичского ЦНТ не только сохраняет традиции рукоделия, но и привносит в них современные тенденции декоративно-прикладного творчества, создавая уникальные украшения, которые станут прекрасным дополнением любого образа.

Участники мастер-класса смогли не только увидеть процесс создания изделий из соломки и лыка, но и попробовать свои силы в этих ремеслах. Атмосфера творчества и живого общения сделала встречу по-настоящему теплой и запоминающейся.

Подготовила Наталья Логунова

Фото из архива участников