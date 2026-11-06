Участие в торжественной церемонии приняли губернатор Иван Крупко, помощник Президента — инспектор по Гомельской области Юрий Валеватый.

«Дороги и мосты — это гораздо больше, чем километры асфальта и инженерные конструкции. Это кровеносная система региона, по которой движется его экономическая и общественная жизни, — отметил председатель облисполкома. В канун праздника жители Ветковского района получили в подарок современный мост, который будет служить людям, способствовать развитию нашего региона многие десятилетия».

Работы на объекте начали в сентябре 2024 года. Здесь трудились специалисты «Мостостроя» и дорожных организаций области. Строители работали без выходных, и смогли обеспечить открытие движения на восемь месяцев раньше предусмотренного срока.

Губернатор вручил благодарности облисполкома проектировщикам и строителям, которые трудились на возведении стальной артерии.

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