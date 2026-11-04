Как работает экстерриториальный принцип службы «Одно окно» на пресс-конференции рассказала главный специалист отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Крупского районного исполнительного комитета Светлана Гайдук, передает БЕЛТА.

Служба «Одно окно» — важнейшее звено в системе получения государственных услуг. «17 июня 2024 года в рамках деятельности службы внедрена практика осуществления приема заявлений заинтересованных лиц и выдача административных решений по ним независимо от подведомственности административных процедур, так называемый экстерриториальный принцип. Такой принцип дал право заявителю обратиться за осуществлением административных процедур в любую службу, — рассказала она. — Раньше нужно было подавать документы строго по месту регистрации гражданина, нахождения организации или недвижимого имущества. Теперь эти ограничения сняты благодаря изменениям в законодательстве. Этот механизм избавляет заявителя от необходимости ехать в другой город или район для решения вопросов по оформлению документов».

Светлана Гайдук подчеркнула, что взаимодействие между субъектами и ведомствами происходит напрямую, что существенно экономит время заявителя и снижает его транспортные расходы. Перечень, согласно которому можно подавать заявления по экстерриториальному принципу, на сегодняшний день включает 225 административных процедур, из них 149 в отношении физических лиц и 76 в отношении субъектов хозяйствования.

Если человек обращается в службу без учета подведомственности, заявление и прилагаемые к нему документы и сведения регистрируются в день обращения и направляются с использованием программного комплекса в службу «Одно окно» уполномоченного органа. «Не допускается направление пакета документов непосредственно в уполномоченный орган. Взаимодействие в рамках экстерриториального принципа происходит сугубо между службами «Одно окно», — обратила внимание она.

Оригиналы поданных заявителем документов в течение рабочего дня, следующего за днем принятия заявления направляются почтой в службу «Одно окно» уполномоченного органа. Есть ряд административных процедур, например, принятие решения о индексации чеков «Жилье», о разделении чеков «Жилье», регистрация договоров найма частного жилищного фонда и дополнительных соглашений к нему, которые предусматривают от заявителя предоставление оригиналов документов.

«Экстерриториальный принцип доказал свою востребованность. В нашем районе более ста человек уже смогли оформить нужные документы независимо от места прописки, — отметила Светлана Гайдук. — Практика показывает, что данный принцип стал удобным инструментом получения государственных услуг, сделав его по-настоящему доступным для каждого жителя».