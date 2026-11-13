ВНС позволяет каждому гражданину вместе со всей страной определять стратегические и судьбоносные направления развития будущего. Таким мнением поделился с БЕЛТА ведущий инженер отдела по профилактической работе и оборудованию предприятия «Белоруснефть», делегат ВНС Антон Мельников.

В этом году высший орган народовластия страны отмечает 30-летие. Почти треть столетия его основополагающая суть остается неизменной — разработка и принятие стратегических программ для реализации курса страны на устойчивое развитие.

«За время действия с 1996 года ВНС доказало свою значимость. Его очевидным преимуществом можно назвать открытость. Ведь здесь не за дверями кабинетов, а вместе со всей страной определяются стратегические и судьбоносные направления развития. В современной архитектуре белорусской государственности оно является политическим компасом и коллективным разумом народа, живым воплощением национальной идеи — стремления к миру, согласию и созиданию», — отметил Антон Мельников.

Делегат подчеркнул, что каждое из прошедших ВНС стало важным событием для общества, способствуя активизации диалога между властью и гражданами. «Ведь глава государства не раз говорил, насколько важно слушать и слышать народ, призывая к открытому обсуждению достижений и проблем государства», — напомнил он.

По убеждению Антона Мельникова, ВНС и в дальнейшем сохранит статус одного из важнейших институтов, который обеспечивает гражданам возможность влиять на принятие решений и участвовать в формировании будущего страны.