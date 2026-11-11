В мероприятии приняли участие молодые люди, которые начали свой профессиональный путь в ОАО «Николаевка» и Николаевском ФАПе.

Открывая мероприятие, заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова подчеркнула, что именно с молодыми кадрами связано будущее района. Для плодотворного труда вчерашних выпускников в Беларуси создано все необходимое: предусмотрены денежная помощь, стимулирующие выплаты, льготные кредиты, первоочередное право на предоставление арендного жилья и трудовые гарантии. А задача руководителей на местах – создать такие условия, чтобы молодой человек захотел остаться и связать свое будущее с родным краем.

Разговор продолжился в формате открытого диалога. В неформальной обстановке молодые специалисты делились первыми впечатлениями о работе, рассказывали о том, как проходит адаптация в коллективах, говорили об условиях труда и проживания, планах на будущее.

Председатель районной профсоюзной организации работников АПК Валентина Ксензова поделилась информацией о деятельности отраслевых профсоюзов, о том, какую поддержку они оказывают молодым специалистам, и пригласила молодежь активнее участвовать в профсоюзной жизни.

На социальных гарантиях и выплатах, которые положены молодым специалистам, остановилась главный специалист управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Елена Короткевич. Кроме того, молодые кадры имеют первоочередное право на получение арендного жилья, в соответствии с Указом Президента №631 могут воспользоваться льготным кредитом. Также Елена Владимировна рассказала о проекте «Школа молодого руководителя», реализуемого в Гомельской области по инициативе председателя облисполкома Ивана Крупко.

Председатель сельисполкома Мария Гераскевич, в свою очередь, акцентировали внимание на возможностях для самореализации на территории сельсовета, его потенциале. Она отметила, что сегодня созданы все условия для комфортной жизни и работы. А желание молодых людей совершенствоваться и развиваться дальше будут способствовать их профессиональному росту.

Завершилось мероприятие вручением памятных подарков молодым специалистам от отраслевого профсоюза, предприятий и учреждений, на которые они пришли работать.

Татьяна Титоренко

Фото Анастасии Лосевой