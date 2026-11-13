Таким вопросом корреспондент «Авангарда» поинтересовалась у жителей города и района.

Наталья ИГНАТЕНКО, горожанка:

– Не знала, что можно просто зарегистрироваться в интернет-портале и описать свою проблему. Обычно, если возникает какой-то вопрос, звоню на единый номер 115. Теперь при необходимости обязательно воспользуюсь службой 115. бел.

Анна НОВИКОВА, жительница райцентра:

– Конечно, обращалась, да и не раз. Кстати, это очень удобно: заходишь через мобильное приложение, прикрепляешь фото к заявке и описываешь суть проблемы. Хочу сказать, что мои вопросы решили. Очень хорошо, что есть такая служба, где действительно помогают людям.

Анна ХАЛЕЦКАЯ, горожанка:

– Честно сказать, о работе данной службы не слышала. Живу в частном доме, поэтому, если вдруг что-то случается, стараемся своими силами все устранить. Теперь возьму на заметку, что есть такая служба 115.бел.

Инна СОЛОВЬЕВА, уваровчанка:

– О службе 115.бел знала, но никогда не обращалась. Проживаю с родителями, и если возникают какие-то вопросы, они обычно звонят на номер 115.

Иван ЛЯХОВ, житель района:

– Активно пользуюсь данным приложением, это очень удобно. Процесс создания новой заявки максимально упрощен: всего несколько кликов – выбор города, ввод адреса – и заявка готова. Кроме того, в приложении предусмотрено поле «Описание проблемы». Здесь можно не только подробно изложить суть вопроса, но и прикрепить фотографии, которые наглядно продемонстрируют масштаб и характер проблемы.

Марина КАЩЕНКО, жительница района:

– Со 115.бел подать заявку стало проще – это можно сделать онлайн через портал или в мобильном приложении. К тому же всегда в курсе, на каком этапе находится обращение. Звонить в аварийно-диспетчерскую службу больше не нужно. Это очень актуально для жителей отдаленных районов.

Ирина СНЕЖНАЯ, Анастасия ЛОСЕВА

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