Комитетом госконтроля Гомельской области рассмотрено обращение, поступившее на горячую линию ведомства о невыплате выпускнику колледжа денежной помощи как молодому рабочему.

В ходе разбирательства выяснилось, что молодой человек был направлен по распределению на работу в одно из сельхозпредприятий Октябрьского района, где трудоустроился трактористом-машинистом. При этом ему не была выплачена в месячный срок со дня заключения трудового договора положенная по законодательству денежная помощь в размере оклада.

Данный факт оказался не единичным. Такая помощь не была выплачена еще одному молодому рабочему, также прибывшему по распределению в сельхозорганизацию.

При содействии КГК выплата молодым рабочим произведена в полном объеме, их законные права восстановлены.

Комитет госконтроля Гомельской области