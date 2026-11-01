Для чего в Беларуси функционирует народное ополчение

Государственный секретариат Совета Безопасности подготовит план по проверке функционирования и создания отрядов народного ополчения. Президент Александр Лукашенко поставил задачу взять на контроль связанные с этим вопросы. Цель, по словам Госсекретаря Совбеза Александра Вольфовича, — посмотреть, как свою роль понимают местные органы власти, территориальные органы внутренних дел, насколько готовы выполнять возложенные на них задачи представители народного ополчения, как ведется их подготовка. На соответствующую тему Глава государства, к слову, обратил внимание во время рабочей поездки в Верхнедвинский район, побывав на учебно-тренировочных занятиях одного из таких отрядов.

­СКАЗАНО

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— В каждом сельсовете должен быть отряд народного ополчения. Это ядро. В случае военных действий это ядро может расширяться. База, на которой создается народное ополчение, — это сельский Совет. Вооружение для вас заготовлено. Это дело военных. Автомат, гранаты, пулемет вы будете иметь. У вас здесь страна НАТО рядом. Не дай бог, конечно, нам воевать с ними. Но тем не менее мы должны быть готовы… Мы — мужики, мы должны владеть оружием, уметь хотя бы стрелять с автомата, пистолета, пулемета (стрелкового оружия) и должны защитить самих себя и свою семью. Естественно, свою деревню.

Во время рабочей поездки в Верхнедвинский район, 16 октября 2026 года

Распространить лучшие наработки

Военный обозреватель Константин Гагарин напоминает: народное ополчение появилось в нашей стране не просто ради уплотнения боевых порядков. Инициатива Главы государства была вызвана в том числе перекраиванием стандартов безопасности. На передний план в ходе всех последних конфликтов вышли диверсионно-разведывательные, террористические группы, другие мелкие формирования неприятеля, действующие на большой глубине параллельно в разных точках на территории страны противника. Причем задача таких групп зачастую — не уничтожить какой-либо объект, а посеять смуту, вызвать протестные настроения и беспорядки. Эксперт отмечает:

— Многие государства оказались практически беззащитны перед такой тактикой: им приходилось отвлекать на борьбу с малочисленными формированиями крупные силы, оставляя без прикрытия важные районы. А стоит ли задействовать, к примеру, танковую роту для нейтрализации отряда из 2-6 человек, вооруженных стрелковым оружием? Одна логистика такой миссии вызовет ряд серьезных проблем. В Беларуси благодаря решению Главнокомандующего удалось ответить на вопрос защиты любого уголка республики еще до актуализации угрозы диверсионной работы неприятеля.И речь как раз о народном ополчении. Отряды добровольцев могут быть мгновенно сформированы буквально в каждом сельсовете, в зоне ответственности которого обнаружена или предполагается опасность. Следует при этом предусмотреть все нюансы обеспечения — речь об экипировке, тыловых нюансах, но в первую очередь значимы алгоритмы поставки и хранения оружия и боеприпасов. Здесь можно вспомнить диверсионные атаки на Курскую и Брянскую области России, когда местные люди были готовы встать на защиту, однако механизмы снабжения граждан инструментами обороны не были проработаны. Куда идти и к кому обращаться, никто попросту не знал. В Беларуси еще при разработке законопроекта о народном ополчении подобные и другие подводные камни и особенности тщательно изучили. Первая тренировка с добровольцами была проведена осенью 2022 года в Климовичском районе. Затем грани будущего документа протестировали на практике в других районах. В 2023-м соответствующий закон был принят. Теперь важно усовершенствовать все звенья снабжения и распространить лучшие наработки на всю страну.

Исторический код белорусов

Итак, народное ополчение — один из трех фундаментальных уровней в общей структуре защиты страны, на которые обращает внимание Глава государства: «Это в самом низу народное ополчение. Дальше территориальная оборона — защита инфраструктурных объектов. Народное ополчение, территориальная оборона и наверху армия. Армия будет обеспечивать всем необходимым. Естественно, вся эта структура под командованием и руководством Президента». «Все это и есть глубоко эшелонированная оборона», подчеркивает в продолжение эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко:

— Армия — это профессиональное ядро и силы постоянной готовности, включающие сухопутные войска, военно-воздушные силы и войска ПВО и силы специальных операций. Их задача — принять на себя первый удар, ведение маневренной войны, нанесение максимального огневого поражения регулярным частям противника на передовых рубежах. Второй эшелон — территориальная оборона — отдельные стрелковые батальоны, разворачиваемые при объявлении военного положения из граждан, находящихся в запасе. Их особенность в жесткой географической привязке к районам проживания и командовании со стороны глав местных администраций. Задача — взять под жесткую охрану критическую инфраструктуру, оборудовать районы сопротивления и ликвидировать крупные ДРГ противника.

Третий уровень представляет собой народное ополчение. Это вооруженные гражданские добровольцы. В отряды, формируемые на базе сельсоветов и предприятий, вступают те, кто не подлежит первоочередной мобилизации. При введении военного положения они получают стрелковое оружие и переходят в подчинение МВД для поддержания порядка, борьбы с мародерством и выполнения роли первичных индикаторов безопасности. Здесь включается исторический код Беларуси как республики-партизанки, развернувшей в годы Великой Отечественной войны полноценный второй фронт в тылу врага.

Но если в прошлом веке партизанское движение организовывалось в тяжелейших условиях отступления, то современная оборонная доктрина готовит народный отпор заранее, системно и в мирное время. Кстати, если в условиях массированного применения РЭБ связь с центром прервется, то государство все равно будет функционировать. Каждый район и сельсовет обучен действовать как автономная боевая единица, независимый элемент огромной сетевой структуры сопротивления.

Обеспечить безопасность и уверенность в нашем завтра

Подготовка к войне является лучшим способом ее не допустить, делает вывод депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич:



— У нас нет миллионной армии, но у нас есть достаточно жителей. Если потенциальный противник будет знать, что все взрослое мужское население способно держать в руках оружие, он поймет неотвратимость жестких последствий войны с таким государством, как Беларусь, — государством с партизанскими традициями. Противник видит, что с этим государством воевать будет очень тяжело и сопротивление будет ожесточенным. Здесь не как во Франции, где полиция не может навести на улицах элементарный порядок. Здесь такого не будет.

Если, не дай бог, что, противник встретит самое серьезное сопротивление. Потом он будет делать все, чтобы не воевать с нами, а находить компромиссы и договариваться. Поэтому подготовка по всем направлениям обеспечит нам безопасность и уверенность в нашем завтра.

Прямая речь

Александр Концевенко, командир отряда народного ополчения Уваровичского сельисполкома, директор Уваровичской школы:



– Территориальная оборона – это важнейший элемент системы обеспечения военной безопасности нашего государства. Убежден, что успеха в этом деле можно добиться только в том случае, если защита страны станет поистине всенародным делом. Это позволяет сохранить независимость, территориальную целостность и свободу.

Понимание, что за нашу землю и наши семьи мы в ответе, у белорусов заложено на уровне исторической памяти. Мы – мирные люди. Но если потребуется дать отпор угрозе, сделаем это без колебаний. В эпоху мировых потрясений очень важно сохранять эту внутреннюю опору. Как педагог, я прививаю подрастающему поколению понимание гражданского долга, а как уроженец этих мест – доказываю свою готовность конкретными делами в отряде.

На данный момент в основном составе народного ополчения нашего сельсовета насчитывается 85 человек, еще 20 находятся в резерве. Основу отряда составляют люди с серьезным жизненным и профессиональным опытом: бывшие военные, ветераны органов внутренних дел, опытные охотники, а также учителя и младший медицинский персонал. Каждый из них вкладывает в общее дело свои навыки и знания. Военные и ветераны РОВД привносят в отряд дисциплину, знание тактики и умение действовать в стрессовых ситуациях. Охотники – настоящие знатоки родного края, способные ориентироваться в любой ситуации. Педагоги и медики в свою очередь обеспечивают надежный тыл, отвечая за работу с людьми и оказание первой медпомощи. Именно сочетание профессионального опыта и делает отряд по-настоящему сплоченной и готовой к любым вызовам командой.

Особое внимание мы уделяем практической подготовке. На регулярной основе специалисты центральной районной больницы проводят для ополченцев занятия по оказанию первой медицинской помощи. Кроме того, у нас проходят встречи с местным участковым инспектором, где отрабатываем вопросы взаимодействия.

Главное в нашей работе – это сплоченность и ответственность. Мы хорошо знаем свою территорию, каждого человека здесь, поэтому в случае необходимости готовы действовать четко, слаженно и оперативно.