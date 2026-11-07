«События осени 1917 года открыли новую эпоху в развитии человечества, претворили в жизнь право наций на самоопределение и создали условия для возрождения многих народов. Благодаря тем масштабным преобразованиям наша страна обрела независимость, сохранила богатейшую культуру, заложила мощный экономический, научный и интеллектуальный базис».

Стремление к равенству, социальной справедливости, мирному труду, провозглашенные тогда, остаются важными ориентирами и для современной Беларуси. Опираясь на прочный исторический фундамент и лучшие традиции созидания, Гомельщина сегодня уверенно демонстрирует высокие достижения.

Регион успешно реализует масштабные индустриальные проекты, развивает наукоемкие производства, обновляет социальную инфраструктуру и укрепляет продовольственную безопасность страны, говорится в поздравлении.

Гомельщина официально