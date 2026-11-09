Согласно Правил охоты, охотникам необходимо помнить, что с 1 января 2021 года в число животных, которых разрешено добывать при любом законном нахождении в охотничьих угодьях в целях охоты включен шакал – латинское название «Canis aureus», дословно – «собака золотистая». Это хищное млекопитающее, которое относится к роду волков. По внешнему виду оно имеет схожие черты с волком и обычной дворовой собакой.

Первый случай нахождения шакала на территории нашей страны в окрестностях одной из деревень Брестской области был зафиксирован в декабре 2011 года. В 2015 году шакалы уже были обнаружены в Лельчицком районе. В 2018 году шакал был зарегистрирован на севере республики, в Россонском районе Витебской области. Затем, из-за мягких зим этот вид начал распространятся по всей территории страны, включая ее северные и центральные районы.

Необходимо помнить, что помимо шакала, при любом законном нахождении в охотничьих угодьях в целях охоты разрешено добывать, как и прежде, волка, лисицу, енотовидную собаку, производить отстрел бродячих кошек и беспородных собак. Бродячими считаются кошки и беспородные собаки, находящиеся без владельцев в охотничьих угодьях далее 1 км от населенного пункта, которые не необозначенные цветными, и (или) световыми, и (или) звуковыми маркерами (ошейники, повязки, жилеты и прочее).

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2-76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская МРИ ОЖиРМ