💥💥💥Ложные сообщения о минировании – это не шутки.

‼Если и после этого вы хотите «пошутить» на данную тему – ознакомьтесь со статьей 340 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

❗Статья 340 УК РБ. Заведомо ложное сообщение об опасности.
⃣. Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей, либо причинения ущерба в крупном размере, либо наступления иных тяжких последствий, – наказывается штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до пяти лет.

⃣. То же действие, совершенное повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо повлекшее причинение ущерба в крупном размере, либо повлекшее иные тяжкие последствия, – наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Наказание за телефонные «шутки» — жесткое.
Ложные сообщения о минировании – это не шутки.