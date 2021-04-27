Ложные сообщения о минировании – это не шутки.

Если и после этого вы хотите «пошутить» на данную тему – ознакомьтесь со статьей 340 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Статья 340 УК РБ. Заведомо ложное сообщение об опасности.

. Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей, либо причинения ущерба в крупном размере, либо наступления иных тяжких последствий, – наказывается штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до пяти лет.

. То же действие, совершенное повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо повлекшее причинение ущерба в крупном размере, либо повлекшее иные тяжкие последствия, – наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Наказание за телефонные «шутки» — жесткое.

Ложные сообщения о минировании – это не шутки.