29 ноября в рамках продолжения серии устного журнала «И память сердца говорит…» в Коммунаровском Дворце культуры состоялась третья встреча «Стояли насмерть земляки во имя жизни на земле», посвященная году исторической памяти и 79–ой годовщине освобождения Буда-Кошелевского района от немецко-фашистских захватчиков.

Почетным гостем встречи стала председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева.

Участники мероприятия вспомнили события Великой Отечественной войны, прошедшие на территории района, имена будакошелевцев, воевавших против немецко-фашистских захватчиков, талантливых военачальников, решающие сражения. Жительница Коммунара Валентина Хоменкова пополнила картинную галерею ветерана Великой Отечественной войны Леонида Хлопицкого новым экспонатом.

Наталья Никитовна провела для присутствующих экскурс по торжественному перезахоронению останков воина-земляка из Бацуни Захария Пинчукова.