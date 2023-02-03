В Гомеле на доме №1 по улице Ефремова торжественно открыли информационную доску в память о лауреате Национальной литературной премии Беларуси, драматурге, прозаике, публицисте Василе Ткачеве. В этом событии приняли участие актив областной писательской организации, родные и близкие известного литератора, представители трудовых коллективов ОАО «Гомсельмаш» и ОАО “Гомельский завод литья и нормалей”.

Весь январь в учреждениях образования и культуры области в рамках Года мира и созидания, Года современной белорусской литературы на Гомельщине по инициативе областной писательской организации проходили творческие мероприятия, посвященные творческому пути Василя Ткачева – литературная общественность региона таким образом отметила 75-летие со дня рождения талантливого земляка, преждевременно ушедшего из жизни год назад.

В честь писателя в течение года было проведено два открытых литературных конкурса сатирической и иронической поэзии и прозы. Во втором, итоги которого подведены в январе 2023-го, принимали участие литераторы Беларуси и России. Но победа досталась только троим белорусам. Лауреатами стали Виктор Соболевский из г. Узда Минской области, Галина Богдан из Гродно и Екатерина Елисеенко из Могилева. Специальные дипломы они в ближайшее время получат в своих почтовых отделениях.

А завершились памятные мероприятия в честь гомельского писателя и драматурга торжественным открытием информационной доски в его честь, установленной на доме, в котором он прожил 40 лет.

Обращаясь к участникам торжественного мероприятия, председатель областного отделения Союза писателей Беларуси, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь Владимир Гаврилович напомнил о вехах насыщенной жизненной и творческой биографии Василя Ткачева, о его активном участии в литературных акциях и областных фестивалях. Главный редактор газеты “Сельмашевец” Николай Демчихин рассказал о тесной связи бывшего работника многотиражки с комбайностроительным предприятием и жителями заводского микрорайона. Представители руководства ОАО “ГЗЛиН”, где, по просьбе Совета областного отделения ОО «Союз писателей Беларуси», непосредственно изготовили информационную доску, также не могли не сказать несколько слов о писателе и драматурге. Тепло поблагодарил от имени семьи литератора руководство областного отделения ОО «Союз писателей Беларуси», трудовые коллективы ОАО “ГЗЛиН” и «Гомсельмаш» и всех, кто сохраняет память об отце, старший сын Василия Юрьевича – Юрий Ткачев.

Информационную доску торжественно открыли Владимир Гаврилович, Николай Демчихин и вдова писателя Валентина Ткачева.

После возложения цветов известному литератору Владимир Гаврилович еще раз обратился со словами благодарности к представителям трудового коллектива ОАО «Завод литья и нормалей». Директору завода — Андрею Кузнецову, начальнику бюро — Артемию Говору, ведущему инженеру-конструктору — Ирине Калининой, заместителю главного металлурга — Владимиру Козлову, начальнику цеха — Юрия Гуторову, а также главному редактору газеты «Сельмашевец», члену Союза писателей Беларуси — Николаю Демчихину он вручил благодарности за поддержку инициативы творческой организации по увековечиванию памяти писателя-земляка, оказание помощи в создании информационной доски. Также от имени Совета областного отделения ОО «Союз писателей Беларуси» Владимир Гаврилович передал вдове литератора международный альманах «Литера», в котором опубликованы произведения, представленные редакции Василием Ткачевым еще при жизни, а также памятные сувениры в честь прошедшего события.

Николай ВЛАДИМИРОВ.