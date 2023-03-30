Сегодня в районе прошел профсоюзный правовой прием граждан и день правового просвещения и правовой культуры. Каждый желающий мог получить квалифицированную юридическую помощь.

В рамках ежемесячного республиканского профсоюзного приема правовые инспекторы Федерации профсоюзов Беларуси выезжают в регионы, чтобы оказать гражданам бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с защитой их профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и законных интересов.

Сегодня на базе центральной районной больницы прием провела правовой инспектор труда Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения Наталья Сапего при участии заместителя прокурора района Антона Бобылева, председателя районного объединения организаций профсоюзов Татьяны Бурнышевой и главного врача учреждения здравоохранения Станислава Крылатова.

За помощью к специалистам обратились 4 человека. Заявителей интересовали вопросы, связанные с предоставлением льгот одиноким матерям, увольнением до истечения срока действия контракта в связи с переменой места жительства. Также обратившихся волновали проблемные моменты, связанные с защитой чести, достоинства и деловой репутации, дополнительное премирование за выполнение общественной нагрузки в соответствии с положением об оплате труда работников. Следует отметить, что на все поступившие вопросы, были даны исчерпывающие разъяснения.

По словам Татьяны Бурнышевой, профсоюзы в тесном взаимодействии с прокуратурой разъясняют работникам организаций вопросы трудового и жилищного законодательства. Кроме того, такой открытый диалог повышает уровень правовой грамотности граждан и снимает напряженность в решении конфликтных ситуаций.

Важной частью мероприятия стал день правового просвещения и правовой культуры «Особенности регулирования труда женщин и работников, имеющих семейные обязательства».

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото из личного архива Татьяны Бурнышевой