В Беларуси православные верующие отмечают Рождество Христово 7 января.
На Рождество нельзя садиться за праздничный стол в черной или темной одежде. Наряды должны быть праздничными и светлыми. В этом случае в семье будет мир и достаток. Под запретом в этот праздник любая уборка в доме и тяжелый труд, не следует выносить мусор – так можно вынести и удачу. Категорически нельзя на Рождество ругаться и скандалить – таким образом можно забрать надежду на спасение у своих предков. Молодым девушкам в этот день лучше не гадать. Не следует также стричься или красить волосы и ходить на охоту. Остатки еды с праздничного стола не надо выкидывать – их нужно отдать птицам и животным. Найденные на дороге деньги подбирать нельзя – это приведет к бедности. А украшение или подкову лучше подобрать, так как они принесут богатство.
Рождество Христово, рождественский стол 7 января
По традиции, на рождественском столе обязательно должно быть 12 блюд по числу апостолов Иисуса Христа. По центру стола было принято ставить главное блюдо, которым всегда была кутья. Это постная каша, которую делали с добавлением меда, сухофруктов, орехов, или же с грибами и луком. Важно, чтобы каждый член семьи съел по ложке кутьи в праздник, чтобы на протяжении года быть здоровым и счастливым. Также на столе присутствует мясо: запеченная курица, утка или же индейка. Кроме того, пекут рождественское пряное печенье.
По народным приметам иней на Рождество – к богатому урожаю, снегопад – к благополучному году, оттепель – к ранней весне, ясная луна – к сильным морозам.