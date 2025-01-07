В Беларуси православные верующие отмечают Рождество Христово 7 января.

На Рождество нельзя садиться за праздничный стол в черной или темной одежде. Наряды должны быть праздничными и светлыми. В этом случае в семье будет мир и достаток. Под запретом в этот праздник любая уборка в доме и тяжелый труд, не следует выносить мусор – так можно вынести и удачу. Категорически нельзя на Рождество ругаться и скандалить – таким образом можно забрать надежду на спасение у своих предков. Молодым девушкам в этот день лучше не гадать. Не следует также стричься или красить волосы и ходить на охоту. Остатки еды с праздничного стола не надо выкидывать – их нужно отдать птицам и животным. Найденные на дороге деньги подбирать нельзя – это приведет к бедности. А украшение или подкову лучше подобрать, так как они принесут богатство.

Рождество Христово, рождественский стол 7 января