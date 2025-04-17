Мероприятие приурочено 63-й годовщине образования Буда-Кошелевского РОВД и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 80 любителей бега разных возрастов из Буда-Кошелевского района, а также представители УВД Гомельского облисполкома, в/ч 5525, Жлобинского и Чечерского РОВД.

Начальник РОВД Александр Мисников поприветствовал участников, пожелал им успешного забега. Организаторы мероприятия подготовили для каждого участники символические медали, а победителям и призерам были вручены дипломы и памятные сувениры. Также по традиции участников кросса угощали горячим чаем и ароматной кашей.

Итак, победителями и призерами стали.

Дистанция 1,5 км.

В возрастной категории 14-30 лет среди женщин 3 место заняла Дарья Кочанова, 2 место у Марии Побединской, первый результат продемонстрировала Полина Кравченко.

У мужчин: 3 место занял Виталий Баденков, на второй ступени пьедестала – Дмитрий Нагорный, 1 место у Алексея Горелова.

В возрастной категории 41 год и старше среди мужчин победителем признан Леонид Барков.

Дистанция 3,0 км.

Среди спортсменок в возрасте 14-30 лет 2 место заняла Юлия Кучеренко, лучший результат у Ангелины Силаевой.

Среди мужчин в этой же возрастной категории: 3 место у Дмитрия Кравцова, 2 место занял Тимофей Шульга, первый результат показал Денис Воробьев.

В возрастной категории 31-40 лет у мужчин не было равных Денису Давыдову. Среди женщин первой стала Елена Молохвей.

В старшей возрастной категории (41 г. и старше) среди мужчин быстрее всех пробежал Сергей Кондратьев.

Дистанция 5,0 км.

В возрастной категории 14-30 лет среди мужчин в тройку лидеров вошли: Роман Адаменко (3 место), Илья Кураликов (2 место) и Николай Нешитой (1 место). Среди женщин на этой же дистанции не было равных Дарье Вамбриковой.

Среди мужчин в возрастной категории 31-40 лет: 2 место занял Юрий Дятел, победителем признан Владимир Михальцов. В возрастной категории 41 год и старше 3 место у Василия Побединского, вторым прибежал Виктор Никитин, лучшее время показал Леонид Кривошей.